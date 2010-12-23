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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

طاهریان:

اقدامات فرهنگی صورت گرفته در هرمزگان بی نظیر است

اقدامات فرهنگی صورت گرفته در هرمزگان بی نظیر است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: هرمزگان طی چند سال اخیر اقدامات خوبی را در حوزه فرهنگ انجام داده که بسیاری از آنها در جای خود بی نظیر است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید مرتضی طاهریان بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه برنامه ریزی جشنواره قرآنی مدهامتان که در بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان اولین استانی است که به همت مسئولان آن با استانداری مربوطه تفاهمنامه امضا کرده است.

وی افزود: افزایش رو به رشد و ساخت و ساز کانونها در این استان یکی دیگر از فعالیتهای بسیار مفید و چشمگیر در این استان است.

معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور از برگزاری مبتکرانه جشنواره امام رضا (ع) در روستای کهدر میناب به عنوان یکی دیگر از این فعالیتها یاد کرد و گفت: انجام این کار باعث شده تا اجرای این برنامه در دستور کار اصلی برای سایر استانها نیز قرار گیرد و جشنواره امام رضا (ع) در سایر روستاها نیز برگزار شود.

طاهریان تصریح کرد: برگزاری و اجرای این برنامه ها نشان دهنده همت و تلاش تمام مدیران و مسئولان ارشد استان هرمزگان است.

وی اعلام کرد: به دلیل اهمیت و جایگاه والای قرآن، جشنواره های قرآنی جزو اولین برنامه هایی هستند که در ابتدای تابستان هر سال در کشور برگزار می شوند ولی به خاطر آب و هوای ویژه بندرعباس و علاقمندی زیاد مسئولان استان به برگزاری این جشنواره، زمان اجرای آن در فصلهای خنک  گذاشته شد که برگزاری آن به خاطر پیگیری مسئولان استان بوده است.

کد مطلب 1216149

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