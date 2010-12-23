تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت بر اساس این مصوبه، ساعت آغاز کار واحدهای نظامی 6 و نیم تا 7 ، واحدهای صنعتی 7، مدارس 7 و ربع تا 7 و 45 دقیقه صبح تعیین شده است.

همچنین ساعات آغاز کار بانکها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخشهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دانشگاه ها و بیمارستانها 8 صبح تعیین شده است.

کار در سازمان های دولتی و عمومی نیز 8 و نیم صبح آغاز خواهد شد.

هیئت وزیران ساعت آغاز کار بازاریان و اصناف را نیز 9 و نیم تا 10 صبح اعلام کرده است.

بر اساس بند دیگری از مصوبه هیئت وزیران، سازمان های دولتی و عمومی مکلف شدند ساعات کار را به نحوی تنظیم کنند که یک ساعت زودتر از زمان مقرر پایان یابد و کسری ناشی از این بند، از طریق دورکاری و کار در منزل جبران شود.

هیئت وزیران همچنین به دستگاه های دولتی اجازه داد تا پایان سال 1389 ، حداقل بیست درصد از وظایف و خدمات خود را از طریق روش های دورکاری و کار در منزل تعریف کنند.

