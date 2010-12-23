شعار هواداران پرسپولیس علیه لیدرها/ توی زمین بمیرید، سه امتیاز بگیرد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پرسپولیس مقابل سایپای البرز امروز در حالی برگزار شد که بیش از10 هزار تماشاگرا برای تماشای مسابقه به ورزشگاه تختی تهران آمده بودند.

زمانی که تیم فوتبال پرسپولیس در گشودن دروازه تیم سایپا ناکام بود تعدادی از تماشاگران این تیم با سر دادن شعار "توی زمین بمیرید، سه امتیاز بگیرد" از بازیکنان پرسپولیس می‌خواستند با ارایه بازی تهاجمی تیمشان را به پیروزی برسانند.

* از سوی دیگر لیدرهای تیم فوتبال پرسپولیس که در گوشه ورزشگاه نشسته بودند با سر دادن شعارهایی "بازی تموم شد همه را مسخره کردید" اعتراض خود را به سبک و شیوه بازی سرخپوشان نشان می‌دادند.

* در این شرایط تماشاگران تیم پرسپولیس که اکثریت ورزشگاه را به خود اختصاص می‌دادند به شعارهای لیدرهای این باشگاه اعتراض کرده و به شدت علی دایی را تشویق کردند.

* قبل از به ثمر رسیدن گل پرسپولیس تماشاگران این تیم با سر دادن شعار" بازیکن بی‌غیرت نمی‌خوایم نمی‌خوایم" و "پیرهن قرمز بابا غیرت داره" به سبک و شیوه بازی این تیم اعتراض می کردند.

* پس از آنکه تیم پرسپولیس توسط اشپیتیم آرفی به گل نخست رسید تمامی بازیکنان پرسپولیس اعم از نفرات داخل زمین و نیمکت نشینان دور علی دایی حلقه زدند و شادی خود را با سرمربی سرخپوشان تقسیم کردند.

* از سوی دیگر هواداران پرسپولیس با سر دادن شعار "لیدر بی‌تعصی نمی‌خوایم نمی‌خوایم" به عملکرد لیدرهای این باشگاه اعتراض کردند.

* ناهماهنگی در امر برگزاری مسابقه دیده می شد در زمان تعویض نخست تیم سایپا گوینده ورزشگاه به جای اینکه اعلام کند امین منوچهری از زمین خارج و به جای او مجید غلام نژاد وارد زمین شد، جای این دو را برعکس اعلام کرد. همچنین تابلوی تعویض نیز در یکی دو صحنه ایراد داشت که برطرف شد.

* در دقایق پایانی تماشاگران به شدت علی دایی را تشویق کردند.

* پس از به صدا درآمدن سوت پایان مسابقه بازیکنان پرسپولیس دور علی دایی حلقه زدند و شادی خود را با او تقسیم کرد.

* بازیکنان پرسپولیس پس از به صدا درآمدن سوت بازی به سمت هواداران رفتند و به ابراز احساسات‌ آنان پاسخ گفتند. آنها پس از پنج شکست متوالی بالاخره پیروز شدند.