توسعه پایدار به تحقق پیوست فرهنگی بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا معممی مقدم در نشست برنامه ریزی و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی استان کرمانشاه، اظهار داشت: مدیریت استراتژیک سازمان تبلیغات اسلامی با تدوین مبانی عملکرد و اعتقاد به ایجاد تحول و نوآوری برای تحقق اسناد فرادستگاهی عزم خود را جزم کرده است.
معاون اداره کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ضمن توجیه راهبردهای جدید برنامه ریزی مبتنی بر سند فرادستگاهی و آسیبهای اجتماعی استانها، انعقاد قراردادها برای تحقق تفاهم نامههای بین دستگاهی، مصوبات و مکاتبات کارگروه تخصصی تبلیغ دینی و پیوست فرهنگی را خواستار شد.
معممیمقدم همچنین بر تحقق شاخصها و اجرای برنامههای ابلاغی در حوزه اداره کل امور فرهنگی را خواستار شده و بر میزان اثربخشی این برنامهها تاکید کرد.
وی با اشاره به تشکیل جلسات مشابه در استانها با حضور کارشناسان فرهنگی ادارات تبلیغات اسلامی تصریحکرد: این جلسات با هدف توانمندسازی و ایجاد ظرفیتها تشکیل میشود و وظیفه کارشناسان تدوین فعالیتها مبتنی بر استراتژی،اهداف چشمانداز و ماموریتهای سازمان است.
در ادامه این جلسه، حجت الاسلام سعید مهدوی امین معاون فرهنگی و پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه نیز گفت: کارشناسان فرهنگی این سازمان بهعنوان برنامهریزان امور فرهنگی باید طرح ها و برنامههای فرهنگی و شاخص های ابلاغی و اجرایی را بهخوبی شناخته و نسبت به فرهنگ سازی و نهادینه کردن مسائل فرهنگی متناسب با نیاز جامعه و مخاطبین برنامهریزی و اقدام کنند.
وی افزود:کارشناسان باید نسبت به تغییر و تحول در فرایند فعالیتهای فرهنگی اهتمام جدی نموده و از برنامههای تکراری و روزمرگی که تاثیر گذار نیست خود داری کنند.
طرح پیوست فرهنگی یک سند فرادستگاهی و تاثیرگذار است
مهدوی با اشاره به طرح پیوست فرهنگی تاکید کرد:این طرح همه دستگاههای کشور را در بر میگیرد و اجرایی شدن طرح بهعنوان یک سند فرادستگاهی و تاثیرگذار از راهبردهای جدید سازمان تبلیغات اسلامی است که کارشناسان باید نسبت به برنامهریزی و نهادینه سازی طرح پیوست فرهنگی در سازمانهای دولتی و دستگاههای اجرایی اهتمام ویژه داشته باشند.
در ادامه این جلسه سیروس امیری کارشناس فرهنکی ادارکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه طرح های در دست اقدام و اجرا شده این اداره کل در سال جاری را تشریح و سپس هریک از کارشناسان فرهنگی ادارات تابعه به بیان نقطهنظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
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