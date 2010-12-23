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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۱

معممی مقدم:

توسعه پایدار به تحقق پیوست فرهنگی بستگی دارد

توسعه پایدار به تحقق پیوست فرهنگی بستگی دارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، یکی از الزامات توسعه پایدار را تحقق پیوست فرهنگی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا معممی مقدم در نشست برنامه ‌ریزی و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی استان کرمانشاه، اظهار داشت: مدیریت استراتژیک سازمان تبلیغات اسلامی با تدوین مبانی عملکرد و اعتقاد به ایجاد تحول و نوآوری برای تحقق اسناد فرادستگاهی عزم خود را جزم کرده است.

معاون اداره کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ضمن توجیه راهبردهای جدید برنامه ‌ریزی مبتنی بر سند فرادستگاهی و آسیبهای اجتماعی استانها، انعقاد قراردادها برای تحقق تفاهم نامه‌های بین دستگاهی، مصوبات و مکاتبات کارگروه تخصصی تبلیغ دینی و پیوست فرهنگی را خواستار شد.

معممی‌مقدم همچنین بر تحقق شاخص‌ها و اجرای برنامه‌های ابلاغی در حوزه اداره کل امور فرهنگی را خواستار شده و بر میزان اثربخشی این برنامه‌ها تاکید کرد.

وی با اشاره به تشکیل جلسات مشابه در استانها با حضور کارشناسان فرهنگی ادارات تبلیغات اسلامی تصریح‌کرد: این جلسات با هدف توانمندسازی و ایجاد ظرفیت‌ها تشکیل می‌شود و وظیفه کارشناسان تدوین فعالیتها مبتنی بر استراتژی،اهداف چشم‌انداز و ماموریت‌های سازمان است.

در ادامه این جلسه، حجت ‌الاسلام سعید مهدوی ‌امین معاون فرهنگی و پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه نیز گفت: کارشناسان فرهنگی این سازمان به‌عنوان برنامه‌ریزان امور فرهنگی باید طرح ها و برنامه‌های فرهنگی و شاخص ‌های ابلاغی و اجرایی را به‌خوبی شناخته و نسبت به فرهنگ سازی و نهادینه کردن مسائل فرهنگی متناسب با نیاز جامعه و مخاطبین برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

وی افزود:کارشناسان باید نسبت به تغییر و تحول در فرایند فعالیتهای فرهنگی اهتمام جدی نموده و از برنامه‌های تکراری و روزمرگی که تاثیر گذار نیست خود داری کنند.

طرح پیوست فرهنگی یک سند فرادستگاهی و تاثیرگذار است

مهدوی با اشاره به طرح پیوست فرهنگی تاکید کرد:این طرح همه دستگاههای کشور را در بر می‌گیرد و اجرایی شدن طرح به‌عنوان یک سند فرادستگاهی و تاثیرگذار از راهبردهای جدید سازمان تبلیغات اسلامی است که کارشناسان باید نسبت به برنامه‌ریزی و نهادینه ‌سازی طرح پیوست فرهنگی در سازمانهای دولتی و دستگاههای اجرایی اهتمام ویژه داشته باشند. 

در ادامه این جلسه سیروس امیری کارشناس فرهنکی ادارکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه طرح های در دست اقدام و اجرا شده این اداره کل در سال جاری را تشریح و سپس هریک از کارشناسان فرهنگی ادارات تابعه به بیان نقطه‌نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. 

کد مطلب 1216156

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