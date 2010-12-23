30 درصد از حجم ترافیک مشهد در روزهای اخیر کاسته شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هوشنگ خنداندل بعدازظهر پنجشنبه در چهارمین همایش ملی حمل ونقل و ترافیک در مشهد اظهار داشت: این میزان توسط سازمان ترافیک شهرداری مشهد و مقایسه آن با حجم ترافیک هفته گذشته استخراج شده است.
وی ادامه داد: به همین میزان از شمار خودروهای درحال تردد در مشهد به ویژه در هسته مرکزی کاسته شده است.
خنداندل خاطرنشان کرد: ادامه این روند برای آرام شدن ترافیک می تواند نویدبخش باشد.
وی گفت: با این حال اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها با کاهش آلودگی هواو کاهش تردد خودرو های تک سرنشین کمک میکند .
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد افزود: روزانه 5/4 تا 6 میلیون سفر در مشهد انجام میگیرد که به مدیریت پویا و کارآمد ترافیک واحد نیاز دارد .
وی گفت: نبود مدیریت واحد حمل و نقل به ساماندهی و کنترل کیفیت ترافیک که اکنون به معضلی تبدیل شده کمک میکند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد پیشنهاد داد تا شورای ترافیک ویژه شهر مشهد شکل گیرد و تصمیمات این شورا باید اجرایی و فصل الخطاب باشد.
وی درباره اتوبوسرانی گفت: خطوط اتوبوسرانی باید اصلاح شود و ناوگان حمل و نقل آن ارتقاء یابد.
وی افزود: براساس دادههای آماری ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور هر دستگاه اتوبوس باید 900 نفر را جابجا کند که رسیدن به این رکود نیازمند برنامهریزی و اصلاح است.
این مسئول درباره اتوبوسهای بخش خصوصی یادآور شد: با توجه به اینکه سوخت این خودرو گاز سی. ان. جی است ضروری است دولت در تأمین سوخت ارزان آن چارهاندیشی کند.
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