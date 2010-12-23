به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در دیدار امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان، روابط دو کشور را سازنده و مفید توصیف کرد و گفت: هیچ مانعی بر سر راه گسترش و تقویت روابط تهران – دوشنبه وجود ندارد و باید ضمن گسترش روابط دوجانبه، مناسبات کشورهای فارسی‌زبان با یکدیگر را تقویت کنیم.

امامعلی رحمان ردیس‌جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار با اعلام حمایت از مواضع ‌جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دوشنبه به دنبال استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه و تقویت روابط با ایران است.

وی همچنین تقویت و هماهنگی کشورهای فارسی‌زبان را به نفع این کشورها و منطقه دانست.



