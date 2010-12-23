  1. سیاست
  2. سایر
۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۱۷

در دیدار استانبول صورت گرفت؛

تأکید روسای جمهور ایران و تاجیکستان بر تقویت روابط کشورهای فارسی‌زبان

تأکید روسای جمهور ایران و تاجیکستان بر تقویت روابط کشورهای فارسی‌زبان

رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان در حاشیه اجلاس یازدهم اکو با یکدیگر دیدار و بر تقویت روابط کشورهای فارسی‌زبان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در دیدار امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان، روابط دو کشور را سازنده و مفید توصیف کرد و گفت: هیچ مانعی بر سر راه گسترش و تقویت روابط تهران – دوشنبه وجود ندارد و باید ضمن گسترش روابط دوجانبه، مناسبات کشورهای فارسی‌زبان با یکدیگر را تقویت کنیم.

امامعلی رحمان ردیس‌جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار با اعلام حمایت از مواضع ‌جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دوشنبه به دنبال استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه و تقویت روابط با ایران است.

وی همچنین تقویت و هماهنگی کشورهای فارسی‌زبان را به نفع این کشورها و منطقه دانست.


 
کد مطلب 1216159

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها