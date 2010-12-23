  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۴

اظهار نظر بازیکنان پرسپولیس/

رضایی: می‌خواستیم از شرمندگی هواداران درآییم/ آرفی: دلم برای دایی سوخت

رضایی: می‌خواستیم از شرمندگی هواداران درآییم/ آرفی: دلم برای دایی سوخت

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس اعتقاد دارند پیروزی برابر سایپا به آنها کمک خواهد کرد روند بهتری در ادامه لیگ برتر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس که در پنج بازی متوالی شکست خورده بودند، عصر امروز پنجشنبه و پس از برتری مقابل سایپای البرز به ابراز احساسات هوادارن پاسخ گفتند.

غلامرضا رضایی مهاجم پرسپولیس پس از برتری تیمش مقابل سایپای البرز گفت: باور کنید هفته سختی را پشت سر گذاشتیم. ما می خواستیم هر طور شده پاسخ محبت‌های هواداران را بدهیم و خدا را شکر توانستیم با یک پیروزی طلسم ناکامی‌ها را شکسته و از شرمندگی هواداران درآییم.

وی با بیان اینکه هواداران پرسپولیس حق دارند از ناکامی‌های این تیم ناراحت باشند و حتی علیه بازیکنان شعار بدهند افزود: به هواداران پرسپولیس ثابت می‌کنیم لیاقت پوشیدن پیراهن این تیم را داریم و دلمان برای پرسپولیس می‌تپد.

خبرنگاری از رضایی پرسید آیا شما جزو آن بازیکنانی نیستید که علی دایی گفته است دلشان با پرسپولیس نیست؟ رضایی در پاسخ به این سئوال گفت:‌ خدا می داند من همیشه نهایت تلاشم را برای موفقیت پرسپولیس به کار گرفته‌ام.

اشپیتیم آرفی گلزن پرسپولیس نیز پس از برتری این تیم مقابل سایپا گفت: در این هفته واقعاً دلم برای علی دایی سوخت او در این هفته خیلی اذیت شد و حقش بود که در این بازی  یک پیروزی به او هدیه کنیم.

وی در ادامه از تماشاگران  و بازیکنان تیم خواست با همراهی هم  به سرخپوشان کمک کنند. وی افزود: باور کنید فقط می‌خواستم برای علی دایی بازی کنم و گل بزنم چرا که دیدم او این هفته خیلی اذیت شد.

این مهاجم خارجی خاطرنشان کرد: ما می توانیم در تعطیلات نیم فصل توان خود را بازیابی کرده و برای حضور در ادامه رقابتهای لیگ برتر به شرایط ایده ال برسیم.

کد مطلب 1216160

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها