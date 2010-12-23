به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس که در پنج بازی متوالی شکست خورده بودند، عصر امروز پنجشنبه و پس از برتری مقابل سایپای البرز به ابراز احساسات هوادارن پاسخ گفتند.

غلامرضا رضایی مهاجم پرسپولیس پس از برتری تیمش مقابل سایپای البرز گفت: باور کنید هفته سختی را پشت سر گذاشتیم. ما می خواستیم هر طور شده پاسخ محبت‌های هواداران را بدهیم و خدا را شکر توانستیم با یک پیروزی طلسم ناکامی‌ها را شکسته و از شرمندگی هواداران درآییم.

وی با بیان اینکه هواداران پرسپولیس حق دارند از ناکامی‌های این تیم ناراحت باشند و حتی علیه بازیکنان شعار بدهند افزود: به هواداران پرسپولیس ثابت می‌کنیم لیاقت پوشیدن پیراهن این تیم را داریم و دلمان برای پرسپولیس می‌تپد.

خبرنگاری از رضایی پرسید آیا شما جزو آن بازیکنانی نیستید که علی دایی گفته است دلشان با پرسپولیس نیست؟ رضایی در پاسخ به این سئوال گفت:‌ خدا می داند من همیشه نهایت تلاشم را برای موفقیت پرسپولیس به کار گرفته‌ام.

اشپیتیم آرفی گلزن پرسپولیس نیز پس از برتری این تیم مقابل سایپا گفت: در این هفته واقعاً دلم برای علی دایی سوخت او در این هفته خیلی اذیت شد و حقش بود که در این بازی یک پیروزی به او هدیه کنیم.

وی در ادامه از تماشاگران و بازیکنان تیم خواست با همراهی هم به سرخپوشان کمک کنند. وی افزود: باور کنید فقط می‌خواستم برای علی دایی بازی کنم و گل بزنم چرا که دیدم او این هفته خیلی اذیت شد.

این مهاجم خارجی خاطرنشان کرد: ما می توانیم در تعطیلات نیم فصل توان خود را بازیابی کرده و برای حضور در ادامه رقابتهای لیگ برتر به شرایط ایده ال برسیم.