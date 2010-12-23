۲ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

رحمانی فضلی:

75 درصد تخلفات مدیران دولتی غیرعمد است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: 75 درصد تخلفاتی که از سوی مدیران صورت گرفته غیرعمد بوده و بخش عمده آن مربوط به عدم آموزش و تنقیح قوانین بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار بعدازظهر پنج‌شنبه با نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی استان خراسان رضوی با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها اظهار داشت: قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به طور نسبی کامل است و مشکلاتی که در این خصوص عنوان می‌شود در سطح اجراست.

وی با بیان اینکه ما همواره در اجرا مشکل داریم، گفت: سلیقه‌ای عمل کردن برخی مدیران در اجرای این قانون نارضایتی‌هایی را بوجود آورده که بزودی حل خواهد شد.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه نظارت بر حسن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از حیث ذاتی به عهده دیوان محاسبات است افزود: با تشکیل کارگروه حسابرسی ویژه، تمام مراحل اجرای این قانون اعم از تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را رصد کرده و هر سه ماه یک بار، گزارشی از بررسی‌های انجام شده به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه ارائه می‌شود.

معاون پیشین شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به اینکه هیچ جریان و گروه سیاسی در کشور مخالف اجرای این قانون نیست گفت: وحدت نظر درباره اجرای این قانون در دو دولت گذشته نیز بوده است.

وی با اشاره به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها گفت: اکنون تورم ناشی از اجرای این قانون، تورم ناشی از وصول بودجه، تورم ناشی از افزایش تقاضا و احتمال تورم انتظاری را در پیش داریم.

رحمانی فضلی با انتقاد از عدم اجرای صحیح اصل 44 گفت: در اصل 44 قرار بود دولت کوچک شود و نقدینگی‌ها جمع، اشتغال افزایش و تورم کاهش یابد اما با توجه به اینکه این قانون آن‌طور که باید اجرا نشد این اهداف نیز کامل عملیاتی نشد.

وی بخشی از انحرافات مدیران را در نقص و تنوع قوانین دانست و افزود: دیوان محاسبات با تلاش‌هایی، تفریغ بودجه را در دو سال اخیر سه ماه زودتر از موعد مقرر ارائه داد تا مجلس بتواند با بررسی ضعف‌ها و آسیب‌ها، بودجه سال آینده را به خوبی تدوین کند.

رحمانی فضلی نظارت آنلاین و بهنگام را از جمله دیگر سیاست‌های دیوان محاسبات بیان‌کرد و گفت: حسابرسی عملکرد نیز در دستور کار قرار گرفته و این بدان معناست که کارآمدی، کارآیی، اثربخشی وضع اقتصادی، منابع، قیمت تمام شده محصول، زمان و کیفیت انجام طرح‌ها بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به فعالان اقتصادی استان درباره درآمد و هزینه‌کرد بودجه کشور گفت: ما انضباط مالی قوی نداریم و این بدان معناست که مجموعه درآمدهای عمومی کشور نامشخص است.

وی خاطرنشان‌کرد: هیچ کس نمی‌تواند به سئوالاتی مبنی بر اینکه درآمد و هزینه‌های کشور چه میزان است و همچنین نتایج این هزینه‌ها چیست پاسخ دهد.

رحمانی فضلی همچنین با انتقاد از حضور خبرنگاران در این جلسه گفت: با توجه به حضور خبرنگاران و اینکه در آستانه هدفمند شدن یارانه‌ها قرار داریم نمی‌توانم شفاف صحبت کنم.

