75 درصد تخلفات مدیران دولتی غیرعمد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار بعدازظهر پنج‌شنبه با نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی استان خراسان رضوی با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها اظهار داشت: قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به طور نسبی کامل است و مشکلاتی که در این خصوص عنوان می‌شود در سطح اجراست .

وی با بیان اینکه ما همواره در اجرا مشکل داریم، گفت: سلیقه‌ای عمل کردن برخی مدیران در اجرای این قانون نارضایتی‌هایی را بوجود آورده که بزودی حل خواهد شد .

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه نظارت بر حسن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از حیث ذاتی به عهده دیوان محاسبات است افزود: با تشکیل کارگروه حسابرسی ویژه، تمام مراحل اجرای این قانون اعم از تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را رصد کرده و هر سه ماه یک بار، گزارشی از بررسی‌های انجام شده به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه ارائه می‌شود .

معاون پیشین شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به اینکه هیچ جریان و گروه سیاسی در کشور مخالف اجرای این قانون نیست گفت: وحدت نظر درباره اجرای این قانون در دو دولت گذشته نیز بوده است .

وی با اشاره به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها گفت: اکنون تورم ناشی از اجرای این قانون، تورم ناشی از وصول بودجه، تورم ناشی از افزایش تقاضا و احتمال تورم انتظاری را در پیش داریم .

رحمانی فضلی با انتقاد از عدم اجرای صحیح اصل 44 گفت: در اصل 44 قرار بود دولت کوچک شود و نقدینگی‌ها جمع، اشتغال افزایش و تورم کاهش یابد اما با توجه به اینکه این قانون آن‌طور که باید اجرا نشد این اهداف نیز کامل عملیاتی نشد .

وی بخشی از انحرافات مدیران را در نقص و تنوع قوانین دانست و افزود: دیوان محاسبات با تلاش‌هایی، تفریغ بودجه را در دو سال اخیر سه ماه زودتر از موعد مقرر ارائه داد تا مجلس بتواند با بررسی ضعف‌ها و آسیب‌ها، بودجه سال آینده را به خوبی تدوین کند .

رحمانی فضلی نظارت آنلاین و بهنگام را از جمله دیگر سیاست‌های دیوان محاسبات بیان‌کرد و گفت: حسابرسی عملکرد نیز در دستور کار قرار گرفته و این بدان معناست که کارآمدی، کارآیی، اثربخشی وضع اقتصادی، منابع، قیمت تمام شده محصول، زمان و کیفیت انجام طرح‌ها بررسی می‌شود .

وی در پاسخ به فعالان اقتصادی استان درباره درآمد و هزینه‌کرد بودجه کشور گفت: ما انضباط مالی قوی نداریم و این بدان معناست که مجموعه درآمدهای عمومی کشور نامشخص است.

وی خاطرنشان‌کرد: هیچ کس نمی‌تواند به سئوالاتی مبنی بر اینکه درآمد و هزینه‌های کشور چه میزان است و همچنین نتایج این هزینه‌ها چیست پاسخ دهد .