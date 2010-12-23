43 هزار و 500 شغل در همدان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسعود اقلامی ظهر پنج شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان گفت: از این تعداد 21 هزار و 85 نفر در بخش مسکن و 22 هزار و 434 نفر در سایر بخش ها مشغول به کار شده اند.

اقلامی با اشاره به تعهد ایجاد 29 هزار و 170 شغل در سال جاری در استان همدان، اظهار داشت: در راستای محقق کردن این تعهد با 17 دستگاه تفاهمنامه هایی به امضا رسید.

وی با اشاره به تشکیل هفت کمیته در این خصوص، افزود: در سفرهای شهرستانی استاندار همدان، با فعالان اقتصادی جلساتی برای رفع مشکلات انجام شد به نحوی که در 9 ماهه نخست امسال 18 هزار و 704 نفر ساعت جلسه در خصوص ایجاد اشتغال در استان همدان برگزار شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان همدان از تشکیل کمیته ی پیگیری طرح های در حال ساخت و کمیته ی طرح های راکد در استان همدان خبر داد و گفت: در این کمیته 209 طرح با زمینه ی ایجاد اشتغال برای چهار هزار و 220 نفر شناسایی شد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان همدان با اشاره به اینکه از این تعداد طرح 91 مورد بررسی واقع شد، گفت: با رفع مشکل این واحدها برای دو هزار و 461 نفر شغل ایجاد شد.

وی همچنین از شناسایی 117 طرح نیازمند تسهیلات در استان همدان خبر داد و گفت: در حال حاضر سه خوشه صنعتی شامل خوشه های منبت، سفال و لاستیک سازی در استان همدان فعال هستند که در 9 ماهه سال جاری پنج خوشه جدید نیز شناسایی شد.

اقلامی ادامه داد: در راستای خوداشتغالی متقاضیان نیز 12 هزار و 502 نفر ساماندهی شدند و 250 طرح در این زمینه مورد بازدید قرار گرفت.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان همدان با بیان اینکه تا کنون 149 درصد از تعهدات استان همدان در ایجاد اشتغال پایدار محقق شده است، خاطرنشان کرد: تعهد شهرستان همدان 9 هزارو 811شغل، ملایرشش هزارو 148 شغل، نهاوند سه هزارو 166شغل، کبودرآهنگ دو هزارو 466 شغل، تویسرکان دو هزارو 531 شغل، اسد آباد یک هزارو 974 شغل، بهار دو هزارو 888 شغل، رزن دو هزارو 287شغل و فامنین یک هزارو 279 شغل در سال جاری است.

وی ادامه داد: با توجه به این میزان تعهدات، در شهرستان همدان 11هزارو 539 شغل، ملایر هشت هزارو 892 شغل، نهاوند پنج هزارو 758 شغل، کبودرآهنگ سه هزارو 241 شغل، تویسرکان سه هزارو 996 شغل، اسدآباد دوهزارو 888 شغل، بهار دو هزارو 864 شغل ، رزن دو هزارو 688 شغل و فامنین یک هزارو 216 شغل ایجاد شده است.