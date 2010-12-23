سیا برای مقابله با تبعات انتشار اسناد ویکی لیکس آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "لئون پانتا" رئیس سیا با اعلام این مطلب از تشکیل کارگروهی با عنوان "یگان عملیاتی ویکی لیکس" برای مقابله با پیامدهای احتمالی انتشار اسناد جدید در این سایت خبر داد.

سخنگوی پانتا هدف از این اقدام را بررسی میزان تاثیر گذاری اسناد ویکی لیکس بر مناسبات اطلاعاتی و روابط خارجی این سازمان عنوان کرد. بر این اساس، کارگروه مذکور زیر نظر بخش ضد جاسوسی سیا فعالیت خواهد کرد.

از سوی دیگر مقامهای آمریکایی در تلاش هستند "جولیان آسانگ" موسس ویکی لیکس را به اتهام جاسوسی علیه کشورشان به دادگاه بکشانند. آنها انتشار اسناد محرمانه جنگ عراق و افغانستان و نیز اسناد مناسبات دیپلماتیک آمریکا را بر خلاف منافع ملی این کشور دانسته و خواستار مجازات عامل این مسئله شده اند.

گفتنی است آسانگ 39 ساله که چندی پیش به اتهام سوء استفاده جنسی توسط پلیس لندن بازداشت شده بود، در حال حاضر به قید ضمانت آزاد شده است. وی با این حال ابراز نگرانی کرده که مقامهای قضایی انگلیس وی را تحویل آمریکا دهند.