140 هزار دانش آموخته پزشکی در کشور اطلاعات کافی از لیزر ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سهیلا مکملی روز پنج شنبه در پنجمین همایش سالانه انجمن پزشکی لیزر ایران در ییمارستان میلاد افزود: این حق بیماران است که از فناوریهای جدید برای درمان خود بهره مند شوند ولی باید این درمانها را پزشکان آموزش دیده و آگاه در این شاخه ارائه دهند.

وی اظهارداشت: بیماران باید از فواید و عوارض لیزر درمانی به خوبی آگاه شوند و پزشک ارائه دهنده این روش درمانی باید اطلاعات کافی در مورد عوارض، ایمنی لیزر پزشکی و راههای کاهش عوارض داشته باشد و این اطلاعات را به طور کامل در اختیار بیمار قرار دهد.

مکملی ادامه داد: معدود پزشکانی که از لیزر استفاده می کنند بعضا به تبلیغها و ادعاهای بی اساس غیر علمی می پردازند که بیماران بدون آگاهی کامل در معرض این عوارض قرار می گیرند. بنابراین ضروری است که برای حفظ حقوق بیماران بر این موارد نظارت کامل اعمال شود.

وی گفت: بیش از 140 هزار دانش آموخته پزشکی وجود دارند که در دوران تحصیل خود حتی یک خط لیزر پزشکی مطالعه نکرده اند و اطلاعات کافی در این زمینه ندارند. در بسیاری از موارد این امر منجر به انتقال اطلاعات نادرست به بیماران می شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل شرایط ایجاب می کند برای دانشجویان پزشکی آینده فکری کرد و واحد لیزر پزشکی در برنامه آموزشی آنها در نظر گرفته شود.

رئیس انجمن علمی پزشکی لیزری ایران در ادامه داد: کشور ایران با توجه به تحقیقات و پژوهشهای متفاوتی که در عرض 10 سال گذشته دراین شاخه داشته توانسته جایگاه ویژه ای در میان کشورهای جهان به دست آورد.

مکملی افزود: کسب رتبه اول و ارائه مطالعات در کنگره جهانی لیزر پزشکی در سال 2006، کسب رتبه اول بهترین مقاله در کنگره لیزر پزشکی اروپا در سال 2007، به عضویت درآمدن ایران به نمایندگی خاورمیانه در هیئت بورد انجمن جهانی لیزر پزشکی( WALT)در سال 2008، به عضویت در آمدن ایران در پارلمان انجمن لیزر پزشکی اروپا (EMLA)در سال 2009برخی از این افتخارات است.

پنجمین همایش سالانه انجمن پزشکی لیزر ایران دوم و سوم دی ماه در سالن دکتر غرضی بیمارستان میلاد برگزار می شود.