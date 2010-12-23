دادگاه ترور حریری مستقل عمل می کند / از کسی دستور نمی گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، "دانیل بلمار" دادستان دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان مدعی شد : کیفرخواست هنگامی که به قاضی تدابیر مقدماتی برای تایید ارسال شود، مبتنی بر ادله معتبر و غیر قابل تردید است، این حکم را تنها زمانی که متقاعد شود در سطح حرفه ای و اخلاقی است، صادر خواهد کرد.



بلمار در سخنانی که در بخش ارتباطات خارجی در پایگاه اطلاع رسانی دادگاه بین المللی منتشر شد، آورده است : من از واژه "شاهدان دروغین" استفاده نکردم، زیرا به کارگیری آن دربرگیرنده نتیجه گیری است، یعنی تو عملا نتیجه گرفته ای که فرد دروغ گفته است، بهترین تعبیر، "شاهدان غیر معتبر" است.

وی با ادعای اینکه این دادگاه بر شاهدان دروغین تکیه نکرده است، افزود : شایعاتی مطرح شده که کیفرخواست ممکن است به ادله ای مبتنی باشد که کسانی آن را ارائه کرده اند که به شاهدان دروغین یا غیر معتبر معروف هستند.



بلمار در پاسخ به اتهامات وارده به دادگاه مبنی بر سیاسی کاری مدعی شد : این اتهامات را کسانی مطرح می کنند که از حکم دادگاه یا تلاشهایی که برای روشن شدن حقیقت انجام می شود، ترس دارند.



وی ادعا کرد : از هیچ کس دستور نمی گیرد و سیاسی کاری نمی کند و تصمیماتش را با استقلال کامل و بدون اینکه از سوی کسی دیکته شود، می گیرد.



با وجود ادعاهای بلمار، اکثر مردم لبنان و گروههای اسلامی و مسیحی این کشور معتقدند دادگاه حریری یک توطئه آمریکایی صهیونیستی برای فتنه افکنی در لبنان است.