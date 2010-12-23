۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۵

دومای روسیه پیمان استارت جدید را بررسی می کند

پارلمان روسیه تا پایان سال جاری میلادی درباره پیمان جدید استارت بین این کشور و آمریکا رای گیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از تصویب پیمان منع گسترش سلاحهای راهبردی موسوم به استارت جدید در سنای آمریکا، پارلمان روسیه از بررسی این پیمان تا پایان سال 2010 خبر داد.

"بوریس کریزلف" رئیس دومای دولتی روسیه با اعلام این مطلب گفت :  بررسی پیمان استارت در مجلس سفلی دوما از روز جمعه آغاز می شود.
 
وی در عین حال خاطرنشان کرد که رای مثبت سنای آمریکا به این پیمان تاثیری در بررسی آن در دوما نخواهد داشت.
 
گفتنی است در رای گیری که به همین منظور در سنای آمریکا صورت گرفت، پیمان مذکور با 71 رای موافق و 26 رای مخالف به تصویب رسید. این در حالی بود که دموکراتها به عنوان اصلی ترین مدافعان پیمان استارت جدید با وجود داشتن اکثریت نسبی (58 کرسی از 100 کرسی سنا) به حمایت دست کم 9 سناتور جمهوریخواه نیاز داشتند.
