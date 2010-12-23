به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر امروز با برگزاری 7 دیدار همزمان و از ساعت 15 پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم پیکان موفق شد برابر پاس همدان به پیروزی برسد و جایگاهش را در جدول رده بندی محکم تر کند.

سپاهان نیز که یکی از مدعیان قهرمانی در این دوره از رقابتهاست در شرایطی که از فولاد عقب بود در دقایق پایانی دست به کار بزرگی زد و تیم مجید جلالی را شکست داد. راه آهن دیگر تیم موفق هفته بیستم بود که در خانه صنعت نفت به یک پیروزی خوب دست پیدا کرد. شهرآورد تبریز نیز با برتری شاگردان فراز کمالوند به پایان رسید. نتایج دیدارهای هفته بیستم به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان 3- فولاد خوزستان 2

- گل ها: رضا نوروزی(45) و آرش افشین(75) برای فولاد - ابراهیم توره(52 و 90+3))، محسن بنگر(90)



* نفت تهران 2- استیل آذین تهران 2

گل ها: ژودیفل فریرا(50)، محمدرضا نیک نهاد(90+2) برای نفت - میلاد زنیدپور(52) و محمد غلامی(62) برای استیل آذین

در این دیدار حسین کعبی که در دقیقه 75 وارد زمین شده بود در دقیقه 85 از بازی اخراج شد.



* صنعت نفت آبادان صفر- راه آهن شهرری یک

- گل: ایمان رزاقی راد دقیقه 40



* صبای قم صفر - شاهین بوشهر یک

- گل: منصور تنهایی دقیقه 42



* مس کرمان یک- ملوان بندرانزلی صفر

گل: پائولو زالترون (60)



* پیکان قزوین 3- پاس همدان یک

- گلها : مرتضی عزیزمحمدی(10) برای پاس و علی قربانی (35) ،جهانگیر عسگری(45 ) و میثم رضاپور(48) برای پیکان



* تراکتورسازی تبریز یک- شهرداری تبریز صفر

گل: محمد نصرتی(90)

* سایپا البرز صفر - پرسپولیس یک

گل: اشپیتیم آرفی(83)