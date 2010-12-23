ثبت 1500 تخلف افزایش قیمت در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی گفت: تعداد تخلفات کشف شده در این مدت بیش از هزار و 500 مورد بوده که تمامی متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

اسماعیل عطاپور خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت کالاها و خدمات در بازار، 214 گشت مشترک بازرسی نیز با نهادهای مختلف در سراسر استان انجام شده است.

وی تعداد گزارشات و شکایت های مردمی رسیدگی شده را نیز بیش از هزار و 250 مورد عنوان کرد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان با بیان اینکه شهروندان از ثبات در بازار استان اطمینان داشته باشند، تصریح کرد: تا کنون هیچ گونه مشکلی در بازار عرضه آذربایجان شرقی مشاهده نشده و بازار اقتصادی استان به دور از حساسیت های احتمالی بوده است.

عطاپور حفظ نظم و آرامش در بازار مصرف استان را نتیجه تلاش بازرسان و انجام بیش از 30 هزار مورد بازرسی از واحد های صنفی دانسته و گفت: در راستای اجرای دقیق و یکپارچه طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها و با برنامه ریزیهای صورت گرفته بیش از هزار نفر از بازرسان سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی، اتحادیه های صنفی و ناظران افتخاری به صورت دقیق بر چرخه اقتصادی استان نظارت و کنترل می شود.

اسماعیل عطاپور از عموم شهروندان خواست تا هرگونه نظر، پیشنهادات و گزارش های خود را با شماره 124 واحد رسیدگی به گزارشات مردمی معاونت نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان اطلاع دهند و تأکید کرد: مردم خود بازرسان اصلی بازار هستند و شماره 124 نیز به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات شهروندان است.