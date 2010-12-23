زمینه اشتغال بانوان در مناطق محروم بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر پنج شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری افزود: جهاد کشاورزی استان نیز مدل های ترویجی را برای خانواده ها تقویت کند.

وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح های کوچک کشاورزی در مناطق محروم باید سبب اشتغالزایی در مازندران می شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه توجه به مشاغل بانوان در روستاها باید جدی گرفته شود تصریح کرد: تقویت فعالیت های دورکاری در استان ضروری است.

طاهایی در ادامه از فعالیت قارچ گونه برخی تعاونی های مالی اعتبار در استان انتقاد کرد و یادآور شد: متاسفانه به واسطه عدم جلوگیری از فعالیت این تعاونی، مشکلات عدیده ای برای شهروندان ایجاد شده است.

استاندار مازندران در ادامه صندوق مهر امام رضا(ع) تا دو ماه آینده نیز می تواند نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی استان اقدام کند افزود: حضور مدیران مرتبط در امر اشتغال و سرمایه گذاری در جلسات کارگروه باید بیشتر باشد.

وی همچنین از عدم حضور ناظر پولی بانک مرکزی در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران انتقاد کرد.

طاهایی با اشاره به اینکه 30 درصد اعتبارات اشتغال مازندران در سال 89 به بخش کشاورزی اختصاص یافته است افزود: میزان اشتغال بخش کشاورزی مازندران باید بیشتر شود.