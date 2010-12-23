5 هزار شورای سازش در واحدهای تولیدی کشور فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، ابراهیم نظری جلالی در نشست صمیمی با اعضای خانه صنعت و معدن و کانون انجمن های صنفی کارفرمایان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان لرستان با اشاره به اجرای طرح بزرگ هدفمند کردن یارانه ها در کشور، اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه ها باعث رونق صنعت و اقتصاد می شود.

وی ادامه داد: راه حل های مدیریتی زیادی برای بهبود وضع موجود داریم که با هدفمندی یارانه ها می توانیم آنها را اجرا کنیم و با این راه حل ها بدون شک شاهد پیشرفت کشور خواهیم بود.

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با اشاره به اثیر هدفمندی یارانه ها در حوزه اشتغال، یادآور شد: یکی از اهداف اصلی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت جامعه کارگران است.

نظری جلالی همچنین در خصوص کمک های صورت گرفته به واحدهای تولیدی، اظهار داشت: دولت همه تلاش خود را بکار گرفته تا در این جهت اشتغال پایدار شود و با بسیج همه امکانات دولت حداقل یک میلیون فرصت شغلی در بنگاههایی که مشکل داشتند و دوباره شروع کرده اند، تثبیت شده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کارگروه حمایت از تولید در کشور، گفت: مشکلات و مسائل واحدهای بحران دار در این کارگروه بررسی شده و تاکنون نتایج مطلوبی به دست آمده است.

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مشکل نقدینگی را یکی از عمده ترین مشکلات واحدها دانست و گفت: دولت نیز به فکر چاره اندیشی این موضوع درآمده و پرداخت سرمایه در گردش به این واحدها را در دستور کار قرار داده است.

نظری جلالی عزم دولت در خصوص رفع مشکل بیکاری کشور را جدی دانست و تصریح کرد: به استانداران به عنوان رئیس دولت در استانها اختیار کامل داده شده که موانع و مشکلات سرمایه گذاران و تولید را مرتفع کنند.

وی در ادامه به رویکرد نگرش جدید وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای قانون کار پرداخت و خاطر نشان کرد: یکی از ثمرات این تغییر رویکرد وجود 5 هزار شورای سازش در واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی و کشاورزی سراسر کشور است که اختلافات بین کارگر و کارفرما را در سریعترین زمان ممکن حل و فصل می کنند.