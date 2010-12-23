تنها 17 درصد تعهدات اشتغال بخش کشاورزی در مازندران محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجفی تروجنی عصر پنج شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری افزود: در هشت ماهه نخست امسال بالغ بر 40 هزار و 584 شغل در بخش های مختلف در مازندران ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعهد ایجاد اشتغال در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، کشاورزی و تاسیسات در مازندران بالغ بر 23 هزار شغل بوده که با 122 درصد رشد مواجه بوده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه سهم اشتغال مازندران در سفر سوم دولت به استان افزایش یافت تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد تا پایان سال 150 هزار شغل در مازندران ایجاد شود.

نجفی تروجنی با بیان اینکه طرح ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی در مازندران اجرا می شود گفت: در سفر سوم دولت به مازندران، 45 میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافت.

وی با اعلام اینکه مازندران دومین استان کشور پس از زنجان بوده که از اعتبارات دورکاری در سفرهای استانی دولت بهره مند می شود افزود: 200 شغل خانگی پشتیبان در این طرح دیده شده است.

مرتضی هاشم پور، رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران نیز از افتتاح 40 طرح صنعتی تا پایان امسال در استان خبر داد.

وی افزود: دو طرح بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری بیش از 50 میلیارد تومانی نیز دهه فجر امسال در مازندران بهره برداری خواهد شد.