700 نفر در آتش سوزی جنگل گلستان زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ابراهیم نعیمی عصر پنجشنبه در آئین تودیع خود افزود: در جریان این آتش سوزیها دو هزار و 500 امدادگر حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در این پنج سال 20 نفر به نیروهای رسمی استان اضافه شدند و این امر نتیجه مساعدتهای مسئولان استان و جمعیت هلال احمر کشور بوده است.

به گفته نعمیمی، تمام اعتبارات تملک دارایی استان در مرحله دوم در استان جذب شد و برای احداث پایگاه امداد هوایی استان نیز 10 میلیارد ریال مصوب شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان داشت: این پایگاه تا پایان سالجاری در استان بهره برداری می شود.

وی خاطرنشان کرد: در قبل از سال 85، جمعیت هلال احمر استان هیچ پروژه ای را افتتاح نکرده بود و دولت نیز در زمینه امور عمرانی حمایت چندانی به عمل نمی آورد.

وی جمعیت هلال احمر را یک سازمان امدادی دانست و اظهار داشت: امدادگران، مدیریان و کارکنان این جمعیت همیشه در خط مقدم حوادث حضور دارند.

در این آئین اکبری معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر گلستان به عنوان سرپرست این جمعیت منصوب و معرفی شد.