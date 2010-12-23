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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

700 نفر در آتش سوزی جنگل گلستان زخمی شدند

700 نفر در آتش سوزی جنگل گلستان زخمی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: در جریان آتش سوزیهای اخیر جنگل گلستان 700 نفر توسط امدادگران این جمعیت درمان و 25 نفر راهی بیمارستان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ابراهیم نعیمی عصر پنجشنبه در آئین تودیع خود افزود: در جریان این آتش سوزیها دو هزار و 500 امدادگر حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در این پنج سال 20 نفر به نیروهای رسمی استان اضافه شدند و این امر نتیجه مساعدتهای مسئولان استان و جمعیت هلال احمر کشور بوده است.

به گفته نعمیمی، تمام اعتبارات تملک دارایی استان در مرحله دوم در استان جذب شد و برای احداث پایگاه امداد هوایی استان نیز 10 میلیارد ریال مصوب شد.
 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان داشت: این پایگاه تا پایان سالجاری در استان بهره برداری می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: در قبل از سال 85، جمعیت هلال احمر استان هیچ پروژه ای را افتتاح نکرده بود و دولت نیز در زمینه امور عمرانی حمایت چندانی به عمل نمی آورد.
 
وی جمعیت هلال احمر را یک سازمان امدادی دانست و اظهار داشت: امدادگران، مدیریان و کارکنان این جمعیت همیشه در خط مقدم حوادث حضور دارند.
 
در این آئین اکبری معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر گلستان به عنوان سرپرست این جمعیت منصوب و معرفی شد.
کد مطلب 1216193

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