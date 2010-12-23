ایران رتبه 85 اسراف جهان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین شافعی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی خراسان رضوی با رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای اطراف ما شرایطی بهتر از ایران را در این زمینه دارند، گفت: در این زمینه ایران رتبه 11 در میان کشورهای خلیج فارس را دارد .

وی با اشاره به اینکه تاکنون از اصل 44 غافل بوده‌ایم، گفت: با توجه به نقاط ضعف اجرای اصل 44 دیوان محاسبات کشور باید این اصل را به عنوان پایه اقتصادی کشور مورد توجه قرار دهد .

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی ادامه داد: در سال گذشته میزان واگذاری‌ها براساس اصل 44 برای بخش خصوصی رقمی حدود 10 درصد بوده است و 90 درصد دیگر چگونه و به چه شکل واگذار شده و سهم شرکت‌های شبه دولتی در این میان چه بوده چیزی است که دیوان محاسبات باید به آن بپردازد .

وی همچنین با طرح این سئوال که در شرایط کنونی که اقتصاد بخش خصوصی با رکود مواجه است آیا درباره تصمیمات برخی مدیران که منجر به خسارت به بیت‌المال می‌شود نیز کنکاشی صورت می‌گیرد یا خیر گفت: نظارت بر این مسائل باید در راس امور دیوان محاسبات قرار بگیرد .

شافعی همچنین با اشاره به قراردادهایی که میان برخی بانک‌ها با فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد، گفت: ضعف در قوانین باعث شده که این در اکثر این قراردادها که به ضرر بخش خصوصی است شاهد اشکالات شرعی باشیم که قطعا دیوان محاسبات به این مسئله نیز باید ورود پیدا کند.