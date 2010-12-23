امنیت وجه قالب یک آرمان شهر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر ظهر پنج‌شنبه در نخستین پیش نشست کنگره «قم آرمان شهر شیعی، بایدها و نبایدها» که در تالار اندیشه دانشگاه قم با حضور مسئولین استانی و اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد، با اشاره ویژگی‌های یک آرمان شهر گفت: معمولا وقتی سخن از یک آرمان شهر به میان می آید هرکس از منظر خود تعریفی را برای آن ارائه می‌کند.



وی ادامه داد: برای مثال معماران وجه ساخت و ساز را در ذهن خود تداعی می‌کنند، کارشناسان شهری ترافیک روان و ... را در نظر می‌آورند اما در خصوص تعریف آرمان شهر طلبه‌ها به سراغ اصلی‌ترین منبع که همان قرآن است می‌روند تا ببینند در آن چه شهری به عنوان آرمان شهر مطرح شده است و وجه قالب آن چیست.



در قرآن از آرمان شهر با عنوان بلد امین تعبیر شده است



آتش‌زر با اشاره به این که در قرآن چیزی به عنوان آرمان شهر آورده نشده است، تصریح کرد: در قرآن از این واژه به عنوان «بلد امین» در سوره تین یاد شده است که در آن خداوند به انجیر، زیتون، طور سینین و بلد امین قسم یاد کرده است و شاید در ظاهر بین این‌ها رابطه‌ای وجود نداشته باشد.



وی بیان داشت: مفسرین، پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) این بلد امین را شهر مکه در نظر گرفته‌اند و باید دید که مکه چه امتیازی داشته که به عنوان بلد امین مطرح شده است که با تأملی می‌توان فهمید که وجه قالب شهر مکه امنیت آن است که در آن کسی حق تعرض به کسی را نداشته است.



آرمان شهر باید بتواند امنیت روانی شهروندان را تامین کند



رئیس شورای اسلامی شهر قم تامین امنیت را اولین نیاز بشر عنوان کرد و افزود: برخی اقتصاد، تأمین شغل و درآمد را اولین نیاز بشر می‌دانند در حالی که شغل و درآمد خوب برای رسیدن فرد به احساس امنیت است بنابراین وجه قالب برای ایجاد یک آرمان شهر امنیت است و از میان انواع امنیت، مهم ترین وجه امنیت روانی می باشد.



وی تصریح کرد: یعنی یک آرمان شهر، شهری است که برای شهروندان خود امنیت روانی و اخلاقی ایجاد و تامین نماید.



ساخت و ساز خانه‌ها امنیت روانی ساکنان رافراهم نمی‌کند



آتش زر با بیان اینکه امروز در دنیا به واسطه پیشرفت تکنولوژی کارها آسان شده است، اذعان داشت: آیا به تبع آن امنیت روانی افراد هم بیشتر شده است و باید گفت که خیر مثلا در بحث ساخت و ساز اصلا به بحث تامین امنیت روانی ساکنین بها داده نمی‌شود در حالی که در بناهای گذشته خانه دارای اندرونی، دالان، ورودی مجزا و ... بود و مهمانان زن و مرد در دو بخش مجزا پذیرایی می‌شدند اما ساختمان های امروزی با آشپزخانه های اوپن و ...این طور نیست و به این مسائل توجه نمی شود و این خود دلیلی برای کم شدن رفت و آمدها در بین مردم جامعه شده است و در حال حاضر ساخت و ساز خانه ها آن طور که باید مباحث مربوط به آرمان شهر و امنیت روانی را فراهم نمی‌کند.



رئیس شورای شهر در ادامه به رابطه بین زیتون، انجیر، طور سینین با بلد امین پرداخت و گفت: زیتون و انجیر دو ماده پر ارزش غذایی است که به تأمین بهداشت و سلامت ساکنین آرمان شهر اشاره دارد و طور سینین اولین محلی است که دین و شریعت مطرح شد که این هم به مکتب حاکم در آرمان شهر و دین مردم آن اشاره دارد و در ادامه به نقش و برنامه انسان توجه می شود که به این معنی است که در آرمان شهر هر چیز باید در سرجای خود قرار داشته باشد.



وی اضافه کرد: در ادامه سوره تین به پایین آوردن جایگاه انسان و سپس بالا بردن او اشاره دارد و این نشان می‌دهد که انسان با زحمت کشیدن می‌تواند خود را بالا ببرد تا لیاقت زندگی در آرمان شهر را داشته باشد.



آتش زر در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر ویژگی‌های شهر مکه که باعث شده به عنوان بلد امین مطرح شود، اشاره کرد و گفت: با استناد به قوانینی که در مکه حاکم بوده است می‌توان گفت که آرمان شهر، شهری است که انسان حق ندارد به فکر خود باشد و باید دیگران را در نظر داشته باشد و به آنها نیز فکر کند به علاوه خلافکارها در آن جایی ندارند و وقتی فرد خلافکاری وارد آن شود باید با نگاه به رفتار ساکنین آن آرمان شهر خود را اصلاح نماید.