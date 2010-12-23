ثبت احوال در صیانت از حقوق شهروندان مسئول است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله غیاث الدین طه محمدی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار مدیر و کارکنان ثبت احوال استان همدان که در آستانه ی سوم دی ماه، سالروز تاسیس سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد، گفت: مسئولیت ثبت احوال در زمینه ثبت آمار بسیار حساس است.

آیت الله محمدی با اشاره به جایگاه حساس این اداره، کار ثبت احوال را درراستای حفظ حقوق شهروندان، جهاد در راه خدا دانست و خاطرنشان کرد: مسئولیت ثبت احوال به منظور جلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی خطیر است.

امام جمعه همدان گفت: اگر تلاش های کارکنان ثبت احوال در راستای حفظ و حراست از اسناد شناسنامه ای و هویت مردم وجود نداشت، بسیاری از حقوق افراد جابه جا می شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان به اشاره به مکانیزه شدن ثبت وقایع حیاتی در استان همدان، اظهار داشت: با این اقدام از وقوع بسیاری خلافکاری ها و بزه های اجتماعی جلوگیری می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان نیزبه ذکر تاریخچه مختصری از تاسیس سازمان ثبت احوال کشور درسال 1297و صدور اولین شناسنامه درکشور به نام خانم فاطمه ایرانی و اولین سند در استان همدان به نام عباس صدر پرداخت و گفت: در افق 1404 این مجموعه، سازمانی کارآمد، اثر بخش، خلاق و نوآور و تحول گرا است.

عبدالله مقصودی فر افزود: عرضه خدمات جامع الکترونیک با تامین زیر ساخت های دولت الکترونیک محقق خواهد شد.

مقصودی فر در این نشست با تبیین وظایف سازمان ثبت احوال کشور ماموریت های اصلی این سازمان را ثبت وقایع حیاتی و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور دانست.