به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از برتری عصر امروز پنجشنبه تیمش مقابل سایپای البرز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: قبل از هرچیز باید این پیروزی را به هواداران واقعی پرسپولیس تقدیم کنم. تشکر میکنم که امروز هم ما را تنها نگذاشتند و در شرایطی که هفتهها بود هم بد بازی می کردیم هم نتیجه نمیگرفتیم با حضور در ورزشگاه به ما روحیه داند.
علی دایی با تشریح شرایط حاکم بر بازی افزود: ما در هر نیمه برتر از سایپا بودیم و مالکیت توپ در اختیار ما بود اما نه تیم ما و نه تیم سایپا موقعیت آنچنانی گل به دست نیاوردیم. روی استفاده از یک فرصت به گل رسیدیم.
وی در خصوص دلایل بازی محتاطانه پرسپولیس گفت: شکستهای اخیر باعث شده بود بازیکنان قدری با احتیاط عمل میکنند ما به آنها گفته بودیم بیگدار به آب نزنند و منطقی بازی کنند. فضاها را از سایپا بگیرند و از تک فرصتها استفاده کنند. ما امروز یک تیم بودیم و بردیم و نشان دادیم می توانیم شکل واقعی خود را پیدا کنیم.
وی فرصت پیش روی تیم پرسپولس در تعطیلات لیگ برتر را برای آماده سازی این تیم مغتنم خواند و گفت: از آنجایی که نتوانستیم یک دستیار ایرانی پیدا کنیم از ژکلومیاچ مربی تیم ملی و دستیار ایوویچ در جام جهانی 98 به عنوان دستیار در پرسپولیس استفاده خواهیم کرد. من با این مربی کروات مذاکره کردم و در تمرینات پیش رو به ما اضافه خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه نقاط ضعف پرسپولیس بر طرف شود افزود: از 14 بازی پیش رو به نحو احسن استفاده خواهیم کرد. قطعاً با بازگشت بازیکنان آسیب دیده و تقویت ترکیب تیم شرایط ما متفاوتتر از نیم فصل اول خواهد بود.
دایی با تاکید بر اینکه تیمش در مصاف با سایپا فعل با هم بودن را صرف کرده بود، گفت: خوب جنگیدیم، دویدیم و بازی زیبایی را به نمایش گذاشتیم. قطعاً موفقتر از این خواهیم شد و دین خود را به هواداران پرسپولیس ادا خواهم کرد
علی دایی خطاب به هواداران پرسپولیس گفت: دست هواداران درد نکند من عاشق این مردم هستم و به عشق این مردم زندگی می کنم من در پرسپولیس ماندم فقط به عشق این مردم و اینکه بتوانم به این تیم خدمت کنم. قطعاً در آینده پرسپولیسی خواهیم ساخت که مردم دوست دارند. ما در این مدت هواداران خود را خیلی اذیت کردیم اما آنها با صبر و حوصله از ما حمایت کردند. قول میدهیم در آینده تیم بهتری باشیم.
دایی همچنین در خصوص لیدرهای فوتبال پرسپولیس که باز هم علیه او شعار دادند گفت: من به این چیزها کاری ندارم برای من فقط مردم و هواداران مهم هستند. همانهایی که هیچوقت ما را تنها نمیگذارند. من دست این مردم مرا می بوسم مردمی که به علی دایی، ایکس و ایگرگ کاری ندارند و برایشان این اسمها فرقی نمیکند آنها فقط پرسپولیس را دوست دارند و همیشه با تشویقهای خود به ما روحیه میدهند. من پس از بازی با صبا هم گفتم دایی و داییها میآیند و میروند اما آنچه می ماند پرسپولیس است و هوادارانش که عاشق این تیم هستند.
وی خاطرنشان کرد: روزی که بازیکنان پرسپولیس به خانه من آمدند من با آنها صحبت کرده و اتمام حجت کردم. آن روز روز تولد دوباره پرسپولیس بود و ما میخواهیم یک پرسپولیس جدید بسازیم.
وی با تاکید بر اینکه سهراب بختیاریزاده با او تماس نگرفته و در خصوص حوادث بازی پرسپولیس و صبا و کم کاری برخی بازیکنان پرسپولیس نکتهای را بیان نکرده است افزود: ما هیچ چیز نیستیم. هرچه داریم از بزرگان است و از همین بزرگان یاد گرفتهایم که گذشت کنیم. من هم اگر تا امروز چیزی در پرسپولیس بوده و اتفاقی رخ داده گذشت می کنم.
وی افزود: در خانهام با بازیکنان اتمام حجت کردم اینکه فلانی گفته دست روی قرآن میگذارم که دایی از پرسپولیس میرود و مسایلی از این دست فقط به خاطر بوده که از برخیها خط گرفته بوده. اینکه میگویند دایی نمیماند و میرود به هیچ عنوان درست نیست و این انگها به علی دایی نمیچسبد. منی که در این فوتبال فقط 200 بخیه آن هم در بازیهای ملی خوردهام به راحتی میدان را خالی نمیکنم و خودشیرینی برخیها برایم مهم نیست.
دایی اضافه کرد: با تک تک سلولهای بدنم عاشق ایران هستم و مملکتم را دوست دارم. یک بار هم نبوده که دلم با مملکتم نباشد. در مملکتم میمانم برای اینکه احساس می کنم اینجا خیلی بیشتر میتوانم کمک کنم.
وی با تاکید بر اینکه شعارهای لیدرها پرسپولیس در روزهای گذشته را فراموش کرده و آنها نیز مانند هواداران پرسپولیس باید کمک کنند تا تیمی قدرتمند ساخته شود در خصوص بیاحترامی شیث رضایی به بازوبندی کاپیتانی تیم پرسپولیس گفت: در اردوی آینده راجع به بازوبند کاپیتانی با بازیکنان صحبت خواهم کرد و نظر مشورتی آنها را جویا میشوم تا از بین آنها یک نفر بازوبند کاپیتانی را به بازو ببندد. قطعاً فردی به عنوان کاپیتان انتخاب میشود که بتواند از حق بازیکنان دفاع کند. صحبتهای من را به بازیکنان منتقل کند، باشخصیت باشد و بازیکنان فکر کنند با حضور او یعنی علی دایی در زمین است.
سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: ما هنوز تیم کاملی نیستیم که اگر بودیم جایگاهمان در اینجای جدول نبود ما همین هستیم و من به نفراتی که در اختیار دارم افتخار میکنم. من با توانستن به دنیا آمدهام و با آن زندگی ام را ادامه میدهم. قطعاً با همین بازیکنان تلاش بیشتر خود من، کمک دستیارانم و حمایت تماشاگران میتواینم در مسابقات پیش رو پرسپولیسی قدرتمندتر بسازیم.
دایی همچنین مدعی شد که نگفته 4 بازیکن را از تیم پرسپولیس کنار خواهد گذاشت و گفت: من نگفتم 4 بازیکن را کنار می گذارم گفتم آنهایی که دلشان با تیم نیست را از فهرست تیم حذف می کنیم.
دایی همچنین دلیل بازی نکردن شیث رضایی در ترکیب پرسپولیس را فنی خواند و گفت: من بازی گذشته پرسپولیس را آنالیز کردهام و متوجه شدم که شیث عملکرد خوبی نداشته به همین خاطر او را از ترکیب اصلی تیم کنار گذاشتم.
وی افزود: در خانه من برای آخرین بار با بازیکنان اتمام حجت شد و به آنان گفتم از این به بعد به صورت حرفهای رفتار خواهم کرد و بازیکنانی را نگاه خواهیم داشت که دلشان با تیم باشد. قطعاً افرادی در پرسپولیس میمانند که مانع از حرکت قطار تیم نشوند و چوب لای چرخ تیم نگذارند. قطعا کسانی که چنین افکاری را داشته باشند را از پرسپولیس خارج خواهیم کرد.
وی همچنین در خصوص اظهارات علی کریمی که گفته بود من و دایی باید پشت هم باشیم، گفت: ما همیشه پشت هم هستیم ما فوتبالیها باید کنار هم باشیم. خود من بهترین روزها و جوانیام را در کنار علی کریمی گذراندم. در فوتبال همیشه به همه احترام گذاشتم که یکی از آنها علی کریمی است که برای فوتبال ایران زحمت کشیده و از بهترینها بوده است.
وی همچنین افزود: روزی که تصمیم به جدایی از پرسپولیس گرفتم احساس کردم شاید با رفتن من برخی از عوامل بیرونی که در عدم موفقیت پرسپولیس نقش داشتند دست از سر این تیم بردارند و راه موفقیت تیم هموار شود.
وی عوامل بیرونی را 10 درصد از عوامل ناکامی پرسپولیس خواند و گفت: این عوامل بیرونی میشود خیلی چیزها باشد. متاسفانه در دیدارهای اخیر بارها علیه تیم ما اعلام پنالتی کردهاند و متاسفانه پنالتیهای ما را نادیده گرفتند. قطعاً اگر این اشتباهات نبود 12 امتیاز بیشتر از امروز داشتیم و جایگاهمان بالای جدول بود این همه هم به ما فشار، استرس و ... وارد آمد.
وی با تاکید بر اینکه به توانایی خود و شاگردانش ایمان و اعتقاد دارد افزود: ما باید یک تیم باشیم. ما قطعاً هرچقدر به هم نزدیکتر باشیم راحتتر میتوانیم در زمین نتیجه بگیریم. قطعاً اگر چنین احساسی را نسبت به آن داشته باشیم و چیزهای متفرقه را از دلمان بیرون بریزیم خدا هم به ما کمک خواهد کرد چون خدا در قلبهایی است که چیزی در آنها نیست.
تیم فوتبال پرسپولیس پس از پنج شکست پیاپی عصر امروز پنجشنبه برابر سایپا البرز به پیروزی یک بر صفر دست پیدا کرد و به رده ششم جدول رده بندی صعود کرد.
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