شرایط بهره مندی از نخبگان هر استان در همان منطقه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نسرین سلطانخواه عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح دفتر نخبگان گلستان بیان داشت: باید از نخبگان هر استان در همان منطقه استفاده شود و مهاجرت و استعداد برتر هر استانی در استان دیگر جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: آنچه استعداد برتر را راضی می کند اینست که وجودش منشاء خدمت و برکت شود و ببیند از وی استفاده شده است.

وی خاطرنشان کرد: افراد نخبه می توانند با استفاده از تسهیلات بنیاد، کار را به جلو سوق دهند و دفتر نخبگان، فرصت زیادی را برای مسئولان استانی ایجاد می کند.

معاون ریاست جمهوری بیان داشت: مسئولان می توانند از مشاوره های دفتر نخبگان در استان بهره مند شوند و برای پیشبرد کارها استفاده کنند.

سلطانخواه بیان داشت: در بنیاد برای تحقق امور برنامه ریزیهای وجود دارد که با راه اندازی دفتر نخبگان از امکانات و تسهیلات بنیاد برای این امور استفاده می شود.

در این مراسم موسی حسام به عنوان رئیس دفتر نخبگان گلستان به مدت سه سال انتخاب شد.