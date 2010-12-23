  1. استانها
  2. گلستان
۲ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۱۴

سلطانخواه:

شرایط بهره مندی از نخبگان هر استان در همان منطقه فراهم شود

شرایط بهره مندی از نخبگان هر استان در همان منطقه فراهم شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد نخبگان کشور گفت: اگر نگران مهاجرت نخبگان به خارج کشور هستیم باید نگران مهاجرت درون کشوری نیز باشیم و باید شرایط بهره مندی از نخبگان هر استان در همان منطقه فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نسرین سلطانخواه عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح دفتر نخبگان گلستان بیان داشت: باید از نخبگان هر استان در همان منطقه استفاده شود و مهاجرت و استعداد برتر هر استانی در استان دیگر جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: آنچه استعداد برتر را راضی می کند اینست که وجودش منشاء خدمت و برکت شود و ببیند از وی استفاده شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: افراد نخبه می توانند با استفاده از تسهیلات بنیاد، کار را به جلو سوق دهند و دفتر نخبگان، فرصت زیادی را برای مسئولان استانی ایجاد می کند.
 
معاون ریاست جمهوری بیان داشت: مسئولان می توانند از مشاوره های دفتر نخبگان در استان بهره مند شوند و برای پیشبرد کارها استفاده کنند.
 
سلطانخواه بیان داشت: در بنیاد برای تحقق امور برنامه ریزیهای وجود دارد که با راه اندازی دفتر نخبگان از امکانات و تسهیلات بنیاد برای این امور استفاده می شود.
 
در این مراسم موسی حسام به عنوان رئیس دفتر نخبگان گلستان به مدت سه سال انتخاب شد.
کد مطلب 1216201

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها