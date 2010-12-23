دستگاه های اجرایی امکانات را برای ساماندهی امور جوانان بکارگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید عصر پنج شنبه در شورای فرهنگی عمومی استان که در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه فرهنگ عمومی یک موضوع اساسی و مهم است، اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی باید در راستای ترویج فرهنگ عمومی از تمام ظرفیتها استفاده کنند.

وی با بیانکه نخبگان، صاحبنظران و جوانان می توانند در ساماندهی امور و سیاستگذاری های شورای فرهنگی عمومی تاثیرگذار باشند، افزود: تقویت حوزه های علمیه، دینی و دانشگاهها که مبنای فکری شان تکیه بر تعالیم دینی و قرآن است باید در دستور کار تمام مسئولا قرار گیرد.

وی همچنین عفاف و حجاب، تقویت حکومت دینی و به ویژه تقویت سنتهای حسنه معتبر استان از نکات قابل توجه دانست، که باید به آنها توجه شود.

وی با بیان اینکه اقشار مختلف و آخاد مردم در ارتباط با تقویت سنتهای حسنه و توجه به فرهنگ عمومی همه باید وظایف خود را انجام دهند، تصریح کرد: فریضه امر به معروف بر آحاد جامعه واجب است و باید به آن توجه مستمر و جدی شود و دستگاهها اجرایی در این امر باید پیش قدم باشند.



استاندار خراسان جنوبی با اشاره ای به همدفمندی یارانه بر اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد و بیان داشت: اصلاح الگوی مصرف از وظایفی است که شواری فرهنگ عمومی باید به آن توجه شود.

وی تشکیل کمیته ای در خصوص بحث اصلاح الگوی مصرف در جهت تبیین هدفمندی یارانه ها را ضروری دانست و اظهار داشت: اصلاح الگوی مصرف در تمام موضوعات باید رعایت شود و دستگاههای اجرایی در این مورد ارزیابی می شوند.



