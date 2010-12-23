دستگاه های اجرایی امکانات را برای ساماندهی امور جوانان بکارگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید عصر پنج شنبه در شورای فرهنگی عمومی استان که در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه فرهنگ عمومی یک موضوع اساسی و مهم است، اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی باید در راستای ترویج فرهنگ عمومی از تمام ظرفیتها استفاده کنند.
وی با بیانکه نخبگان، صاحبنظران و جوانان می توانند در ساماندهی امور و سیاستگذاری های شورای فرهنگی عمومی تاثیرگذار باشند، افزود: تقویت حوزه های علمیه، دینی و دانشگاهها که مبنای فکری شان تکیه بر تعالیم دینی و قرآن است باید در دستور کار تمام مسئولا قرار گیرد.
وی همچنین عفاف و حجاب، تقویت حکومت دینی و به ویژه تقویت سنتهای حسنه معتبر استان از نکات قابل توجه دانست، که باید به آنها توجه شود.
استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: نخبگان، صاحبنظران و جوانان می توانند در ساماندهی امور و سیاستگذاری های شورای فرهنگی عمومی تاثیرگذار باشند.
نظر شما