330 پایگاه هلال احمر به آمبولانس مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ظاهر رستمی عصر پنچشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: تجهیز این پایگاههای به این تحهیزات خاص بی نظیر خواهد بود.

وی اظهار داشت: طرح تقسیم در همه استانها براساس عدالت انحام می شود و پایگاه مدیریت بحران را با استفاده از توانمندیها باید در استانها انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان و امدادگران جمعیت هلال عحمر باید براساس توانمندیهای جامعه از شهرستان خود شناسخت کاملی داشته باشند و به سراغ اشخاص توانمند رفته و نیازهای جامعه را بطرف کنند.

رستمی بیان داشت: یکی از وظایف جمعیت هلال احمر، تعامل با مسئولان استانهاست و خدمت و کمک به جمعیت هلال احمر عبادت است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر بیان داشت: برای آنکه در این جمعیت کارها را به درستی انجام دهیم نیاز به شناخت از حوادث داریم.

وی افزود: متاسفانه سالانه شاهد رانش زمین، زلزله، سیل و دیگر حوادث هستیم و نیازمند شناخت و اطلاعات دقیق در این زمینه ها هستیم.



در این مراسم از زحمات محمد ابراهیم نعمیی مدیرعامل قبلی تقدیر و مجتبی اکبری به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان معرفی شد.