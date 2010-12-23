پیوند رهبری و مردم عامل خنثی سازی توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، منصور واعظی عصر پنج شنبه در شورای فرهنگی عمومی خراسان جنوبی در بیرجند، با اشاره به جریان فتنه در سال گذشته، اظهار داشت: فتنه ای که در سال قبل رخ داد پیچیده ترین فتنه و انقلاب های رنگین طی 15 سال اخیر در کشورهای دنیا بود که اگر در هر کشور دیگری رخ می داد موجب تغییر حکومت می شد اما در کشور ما فتنه گران با شکست مواجه شدند.

وی پیوند مردم با ولایت و عشق به امام حسین (ع)، ولایت و ارزشهای و هویت اسلامی را از نقاط قوت در ایران اسلامی ذکر کرد و افزود: دهه چهارم انقلاب اسلامی، دهه تمدن ساز برای تبدیل شدن کشور ما به یک ابرقدرت خواهد بود که در این راستا باید علم جدید مبتنی بر مبانی فرهنگی و دینی تولید شود.

واعظی موضوع فرهنگ را یکی از دغدغه های اصلی نظام جمهوری اسلامی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دانست و اظهار داشت: استکبار در ابتدا تصور می کرد که با حمله نظامی می تواند در انقلاب اسلامی رخنه کند اما امروز هدفی دیگر را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه نهم دی ماه و حضور مردم در پشتیبانی از ولایت فقیه محصول تبیلغ فرهنگ عمومی و ولایی در کشور است، افزود: گرایش مردم به معنویت و ولایی بودن، حماسه نهم دی ماه را رقم زد.



واعظی با بیان اینکه آنچه امروز دعوای اصلی ما و چالش نظام مقدس جمهوری اسلامی با استکبار جهانی است، موضوع فرهنگ است، افزود: امروز دشمن موضوع دین ،معنویت و گرایشات معنوی مردم را هدف قرار داده است.



وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در سال 86، بحث تهاجم فرهنگی را مطرح کردند که این امر در واقع هشدار به مسئولان بویژه مدیران فرهنگی کشور بود، یادآور شد: بعد از موضوع تهاجم فرهنگی، شبیخون، ناتو و جنگ نرم دشمن مطرح شد.



واعظی ادامه داد: طی 32 سال دوران انقلاب اسلامی آنچه پیش رفته کلام امام راحل (ره)، انقلاب و معنویت است و آنچه عقب مانده ارزشهای امریکایی بوده است.



دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در پایان با اشاره به اینکه امسال عاشورا در کشورهای اروپایی و امریکایی قابل مقایسه با سالهای قبل نبود، گفت: این نشان دهنده این است که با اعتماد به نفس شیعیان و مسلمانان، کلام امام و معنویت در غرب و استکبار راه خودش را باز کرده است.