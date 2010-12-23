به گزارش خبرنگار مهر ، علی کریمی که در بازی با نفت کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین بود در پایان مسابقه از عملکرد هدایت ممبینی داور این دیدار به شدت ناراحت بود. وی در جمع خبرنگاران گفت: بازیکن حریف روی دروازه‌بان ما خطا کرد و داور باید به جای درست اعلام کردن گل خطای مهاجم حریف را می‌گرفت. اما این اتفاق نیفتاد.

کریمی خاطرنشان کرد: آقای عنایت باید پاسخگوی این اشتباه باشد و به عقیده من اشتباه داور باعث شد در این دیدار پیروز نشود. به نظر می رسید نمی‌خواستند ما در این بازی به سه امتیاز برسیم.

کاپتیان تیم استیل آذین همچنین در حالی که بسیار ناراحت بود به رختکن تیمش رفت و در بدو ورود به انتقاد شدید از حمید نشاط‌ جو دروازه‌بان این تیم پرداخت و اعتقاد داشت وی باید توپ را مشت می‌کرد و اجازه نمی‌داد بازیکن حریف به راحتی در موقعیت گلزنی قرار گیرد.

تیم فوتبال استیل آذین که در انتهای جدول رده بندی قرار دارد عصر امروز پنجشنبه در حالی که 2 بر یک از نفت تهران پیش بود در پایان به تساوی رضایت داد.