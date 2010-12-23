به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز پنجشنبه و از ساعت 16:15 دقیقه دو تیم استقلال و ذوب آهن به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان منصور ابراهیم زاده با نتیجه 2 بر یک حریف خود را شکست دادند.

در این دیدار که نزدیک به 15 هزار تماشاگر از آن استقبال کرده بودند آرش برهانی در دقیقه 20 تنها گل نیمه اول را وارد دروازه ذوب آهن اصفهان کرد. در نیمه دوم تیم صدرنشین لیگ برتر عملکرد بهتری داشت و ابتدا در دقیقه 63 توسط سیدجلال رافخایی به گل تساوی رسید.

در ادامه این دیدار و در دقیقه 83 وحید طالب لو روی محمد قاضی مرتکب خطا شد که محسن ترکی به نشانه پنالتی در سوت خود دمید. این ضربه را محمدرضا خلعتبری در جهت خلاف حرکت وحید طالب لو به گل دوم ذوب آهن تبدیل کرد. شاگردان منصور ابراهیم زاده با این پیروزی 42 امتیازی شدند و فاصله امتیازاتشان را با تیم دوم به هشت امتیاز رساندند. استقلال هم با 34 امتیاز در رده دوم است.

نتایج دیدارهای هفته بیستم به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان 3- فولاد خوزستان 2

- گل ها: رضا نوروزی(45) و آرش افشین(75) برای فولاد - ابراهیم توره(52 و 90+3))، محسن بنگر(90)



* نفت تهران 2- استیل آذین تهران 2

گل ها: ژودیفل فریرا(50)، محمدرضا نیک نهاد(90+2) برای نفت - میلاد زنیدپور(52) و محمد غلامی(62) برای استیل آذین

در این دیدار حسین کعبی که در دقیقه 75 وارد زمین شده بود در دقیقه 85 از بازی اخراج شد.



* صنعت نفت آبادان صفر- راه آهن شهرری یک

- گل: ایمان رزاقی راد دقیقه 40



* صبای قم صفر - شاهین بوشهر یک

- گل: منصور تنهایی دقیقه 42



* مس کرمان یک- ملوان بندرانزلی صفر

گل: پائولو زالترون (60)



* پیکان قزوین 3- پاس همدان یک

- گلها : مرتضی عزیزمحمدی(10) برای پاس و علی قربانی (35) ،جهانگیر عسگری(45 ) و میثم رضاپور(48) برای پیکان



* تراکتورسازی تبریز یک- شهرداری تبریز صفر

گل: محمد نصرتی(90)