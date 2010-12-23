خلاف روند بازی گل خوردیم/ عملکرد بازیکنان با وجود شکست راضی کننده بود!

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از شکست عصر پنجشنبه تیمش برابر ذوب آهن ضمن بیان این مطلب گفت: از عملکرد بازیکنانم در دیدار برابر ذوب آهن کاملا راضی هستم. آنها همه خواسته هایم را در زمین پیاده کردند و موقعیت های خوبی را روی دروازه حریف ایجاد کردند اما برخلاف جریان بازی دو گل خوردیم و نتیجه را واگذار کردیم.

وی ادامه داد: با وجود بازیکنان مصدومی که داریم تصور می کنم بازی خوب و قابل قبولی را برابر ذوب آهن ارائه کردیم و اگر بازیکنان ما به خوبی از موقعیت ها استفاده می کردند قطعا در این بازی برنده می شدیم. ما در شرایطی که یک بر صفر پیش بودیم می توانستیم گل دوم را هم بزنیم اما بازیکن جوان ما توپ را به تیر دروازه زد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد مقصران دریافت این دو گل گفت: به نظرم خط دفاعی و دروازه بان ما بر روی این دو صحنه اشتباهاتی داشتند و اجازه دادند تیم حریف به راحتی به گل برسد.

مظلومی صحبت کردن در مورد داوری را امری کلیشه ای خواند و گفت: در هفته های گذشته بارها در این مورد صحبت کرده ایم و دیگر کلیشه ای شده است. با این حال اعتقاد دارم در صحنه گل دوم قبل از اعلام ضربه پنالتی بازیکن حریف در آفساید قرار داشتا.

وی در مورد اعلام فهرست تیم ملی قبل از دیدارهای هفته بیستم نیز گفت: تصور می کنم اگر این اتفاق پس از بازیهای هفته بیستم می افتاد بهتر بود. برخی بازیکنان ما امروز انگیزه لازم برای خوب بازی کردن را نداشتند چرا که اسامی تیم ملی اعلام شده بود.

سرمربی آبی پوشان در مورد استفاده از مجیدی در دقایق پایانی بازی گفت: مجیدی توان 90 دقیقه بازی کردن را ندارد و من هم ریسک کردم که با مصدومیتی که از قبل داشت به او و همچنین امیدرضا روانخواه میدان دادم.

پرویز مظلومی در مورد برنامه های استقلال در تعطیلات لیگ برتر نیز گفت: یک هفته تمرینات را تعطیل خواهیم کرد و بعد از آن اردویی 10 تا 15 روزه را در تهران خواهیم داشت و سپس اردوی 10 روزه خارجی را در دستور کار داریم.

تیم فوتبال استقلال تهران در هفته بیستم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 2 بر یک برابر ذوب آهن تن به شکست داد.