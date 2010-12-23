به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده که پس از پیروزی 2 بر یک عصر پنجشنبه تیمش برابر استقلال با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: وقتی دو تیم اول و دومم جدول رده بندی برابر یکدیگر قرار می گیرند طبیعتا بازی سخت و دشواری را شاهد خواهیم بود و دو تیم با شناخت کافی به مصاف هم می روند.

وی ادامه داد: ما در نیمه اول نتوانستیم فوتبال قابل قبولی را ارائه کنیم و استقلال صاحب یک گل شد. با این حال در طول بازی تغییر سیستم دادیم و توانستیم شرایط را به سود خودمان تغییر دهیم. در بین دو نیمه نیز از نظر انگیزه و روحیه بالا با بازیکنان صحبت کردیم و آنها را برای کسب پیروزی ترغیب کردیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن خاطرنشان کرد: خوشحالیم که توانستیم قبل از تعطیلات به پیروزی برسیم و با روحیه ای خوب به تعطیلات برویم.

وی در مورد حرکت قاسم حدادی فر س از تعویض این بازیکن گفت: حدادی فر بازیکن آرام و زحمتکشی است اما در آن صحنه رفتار خوبی نداشت و شیوه واکنش او شایسته نبود. با این حال همه این صحنه را دیدند و مطمئنم که باشگاه ذوب آهن در مورد این بازیکن تصمیم خواهد گرفت. البته او از این حرکت پشیمان و ناراحت بود اما باشگاه تصمیمش را در مورد او اعلام خواهد کرد.

ابراهیم زاده در پاسخ به این پرسش که گفته می شود پس از جام ملت های آسیا شما یکی از گزینه های سرمربیگری جانشینی افشین قطبی خواهید بود گفت: من با باشگاه ذوب آهن قرارداد دارم و تمام تمرکزم روی موفقیت با این تیم است. برای تیم ملی در جام ملت های آسیا هم آرزوی موفقیت دارم. من سالهاست با ذوب آهن کار می کنم و با این باشگاه راحت هستم.

منصور ابراهیم زاده در مورد احتمال تغییر نتیجه دیدار ذوب آهن و مس کرمان گفت: آن بازی دیگر تمام شد و نتیجه اش هم مشخص است. مطرح کردن این مشکلات در خارج از کشور هم به فوتبال ایران لطمه می زند.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته بیستم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر پنجشنبه برابر استقلال تهران با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید و موقعیتش را در صدر جدول با 42 امتیاز تثبیت کرد.