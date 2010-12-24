چابکسواران برتر کورس شانزدهم پائیزه گنبد کاووس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره 54 راس اسب ورزشی در شش دور به مسافتهای هزار و 1600 متر طول با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در کورس اول این رقابتها، اسبهای ورزشی خان سلاق با چابکسواری عبدالله قللر عطاء، ناز آباد با کمال دالیجه عطاء و آی این دی با قربان محمد اودک و در کورس دوم اسبهای شوگان با محمد خجملی، گل نامه با کمال دالیجه عطاء و بیگلر با یوسف دهش اول تا سوم شدند.



اسبهای ورزشی لاکی وان با سوارکاری امین محمدی، گل سما با عبدالرحیم آرمیده و میکان با اسحاق کم در کورس سوم و اسبیهای لاکی نایت با امین محمدی، اولت با قربان محمد اودک و دورنیکا با عبدالمحمد غراوی برتر شدند.

همچنین در کورس پنجم اسبهای آی آرا با کمال دالیجه عطاء، هپی فیل با قربان محمد اودک و خان عمو با متین آموت و اسبهای یاد بابا با عبدالرحیم آرمیده، کیابو با قربان محمد اودک و آهو با عنایت الله قللر عطا اول تا سوم شدند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این دوره رقابتها 156 میلیون و 800 هزار ریال بین چابکسواران و مالکان اسبهای برتر به عنوان جایزه توزیع شد.

حکیم ایگدری افزود: کورسهای اول، پنجم و ششم این رقابتها به مسافت هزار و 600 متر و بقیه کورسها به مسافت هزار متر طول برگزار شد.

وی اظهار داشت: کورس اول این مسابقات ویژه اسبهای ترکمن، کورس چهارم ویژه اسبهای تروبرد و بقیه کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.

به گفته ایگدری، هفته هفدهم این رقابتها با شرکت 57 راس اسب ورزشی در شش دور عصر جمعه برگزار و 167 میلیون و 700 هزار ریال جایزه توزیع می شود.