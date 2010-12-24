  1. استانها
  2. گلستان
۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۱

چابکسواران برتر کورس شانزدهم پائیزه گنبد کاووس مشخص شدند

چابکسواران برتر کورس شانزدهم پائیزه گنبد کاووس مشخص شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: چابکسواران برتر هفته شانزدهم کورس پائیزه اسبدوانی گنبد کاووس عصر پنجشنبه در مجموعه ورزشی این شهرستان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره 54 راس اسب ورزشی در شش دور به مسافتهای هزار و 1600 متر طول با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در کورس اول این رقابتها، اسبهای ورزشی خان سلاق با چابکسواری عبدالله قللر عطاء، ناز آباد با کمال دالیجه عطاء و آی این دی با قربان محمد اودک و در کورس دوم اسبهای شوگان با محمد خجملی، گل نامه با کمال دالیجه عطاء و بیگلر با یوسف دهش اول تا سوم شدند.
 
اسبهای ورزشی لاکی وان با سوارکاری امین محمدی، گل سما با عبدالرحیم آرمیده و میکان با اسحاق کم در کورس سوم و اسبیهای لاکی نایت با امین محمدی، اولت با قربان محمد اودک و دورنیکا با عبدالمحمد غراوی برتر شدند.
 
همچنین در کورس پنجم اسبهای آی آرا با کمال دالیجه عطاء، هپی فیل با قربان محمد اودک و خان عمو با متین آموت و اسبهای یاد بابا با عبدالرحیم آرمیده، کیابو با قربان محمد اودک و آهو با عنایت الله قللر عطا اول تا سوم شدند.
 
رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این دوره رقابتها 156 میلیون و 800 هزار ریال بین چابکسواران و مالکان اسبهای برتر به عنوان جایزه توزیع شد.
 
حکیم ایگدری افزود: کورسهای اول، پنجم و ششم این رقابتها به مسافت هزار و 600 متر و بقیه کورسها به مسافت هزار متر طول برگزار شد.
 
وی اظهار داشت: کورس اول این مسابقات ویژه اسبهای ترکمن، کورس چهارم ویژه اسبهای تروبرد و بقیه کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.
 
به گفته ایگدری، هفته هفدهم این رقابتها با شرکت 57 راس اسب ورزشی در شش دور عصر جمعه برگزار و 167 میلیون و 700 هزار ریال جایزه توزیع می شود.
کد مطلب 1216232

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها