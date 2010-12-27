"صخره های سی پرد" شگفت انگیزترین جاذبه های طبیعی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رودخانه پلورود مسیر اصلی و پرآب خود را از این مکان شروع می کند و از وسط این کوه های صخره ای عظیم عبور کرده و به تعبیری دیگر آنها را شکافته است.

این کوهها عروس سپیدی هستند که پیراهن سبز پوشیده و گردنبندی فیروزه ای از رودخانه پلورود برگردن آویخته اند.

اگر این کوه ها را سه مثلث فرض کنید یکی در ضلع غربی دیگری در ضلع شرقی و آن یکی در ضلع جنوبی قراردارد، برش شیبی هر سه کوه در مسیر رودخانه ای آنها صددرصد است و به عظمت آنها زیبایی خیره کننده ای بخشیده است.

تونل بسیار زیبای سی پرد درضلع شرقی عروس داماد قراردارد، جاده های مالروی قدیم در ضلع غربی و جنوبی کاملا مشهود واز دیدنی های جذاب این منطقه است.

به هرحال منطقه رحیم آباد از شمال به بخش کلاچای از جنوب به استان قزوین و رودبار و از شرق به رامسر و از غرب به املش و سیاهکل متصل و در ضلع شمال غربی، غرب و جنوب قله سماموس و در 9 کیلومتری دریای خزر قرار دارد.

آبشار میلاش، آب معدنی سجیران، استخرسنگی وَفَر (کوشکو لات)، جاذبه ورزشی در رودخانه پلورود، جنگل کاج طبیعی، روستای پلام، جنگل لوروستای بازنشین، جنگل لولمان، راه مالروی قدیم و سنگفرش وایگان، تله کوه بلور(شاه سفید کوه)، صخره های عظیم سی پرد و جاذبه شگفت انگیز ابررودخانه ای از مناطق عمده طبیعی جذاب رحیم آباد است.

" آبشار سحر انگیز میلاش " زیباترین آبشار رحیم آباد است

" آبشار سحر انگیز میلاش " شاخص ترین، بزرگترین و زیباترین آبشار منطقه رحیم آباد است که در یک کیلومتری غرب روستای میلاش و در مسیر رودخانه میلاش قرارداشته و از کوه بندبن سرچشمه می گیرد و درارتفاع 800 متری از سطح دریا و در700 متری غرب رودخانه پلورود قراردارد.

روستای میلاش در 30 کیلومتری بخش رحیم آباد و 45 کیلومتری جنوب غربی شهرستان رودسر واقع شده و از روستاهای دهستان اشکور سفلی است، به غیر از این آبشار منطقه " کهنه سره " از نقاط باستانی روستا بوده و سکونتگاه انسانهای گذشته به شمارمی آید.

آبشار میلاش بعد از باغ فندق عزیز رحیمی در حدود 500 متری بر راه مالرو تکنفره پیاده روی جنگلی قدیم و جدید میلاش به لامشکن در میان درختان جنگلی ممرز، پلت و میان دره مازی بن و روستای میلاش کوچک قراردارد.

این آبشار به ارتفاع 25 متر، عرض هشت متر و مساحت 150 متر است، آب از شیب 85 درجه به پایین با فـشار سرازیر می شود.

در تابستان هفت پره آبی دارد و عمق استخر آن در70 سانتی متر متغیر است چون آب آن بصورت پلکانی سقوط می کند استخری عمیق پای آن ایجاد نشده است.

درجه حرارت آب بین 15 تا 20 درجه سانتیگراد متغیر است و مساحت حوضچه آن 30 متراست، صخره سنگی ایجاد شده در محدوده آبشار 32 متر است.

" آب معدنی سجیران " و " استخرسنگی وَفَر " (کوشکو لات) دیگر از مناطق دیدنی منطقه رحیم آباد رودسر است که هرساله گردشگران زیادی را بسوی خود فرا می خواند.

" استخرسنگی وَفَر " از مناطق بسیار شگفت انگیز گردشگری

" استخرسنگی وَفَر " از مناطق بسیار شگفت انگیز مهم گردشگری رحیم آباد است که در روستای کوشکوه دهستان طول لات بخش رحیم آباد شهرستان رودسر و در دو کیلومتری شهر رحیم آباد قراردارد.

این استخر زیبا در مسیر رودخانه کوشکوه قراردارد و در دو کیلومتری از شرق رحیم آباد به رودخانه پلورود می ریزد، استخرسنگی کوشکوه دارای قدمت بسیار زیادی است و سه نوع دیگر از این استخر در 20 متری و 70 متری آن قراردارند که به زیبایی و شگفت انگیزی این اثر طبیعی نیست.

در فصل تابستان از شهررحیم آباد و روستاهای اطراف برای شنا به این استخر می آیند آب آن خنک و درجه حرارت آن 20 درجه است، اهالی به این استخر " وفر" می گویند.

"جنگل کاج طبیعی " از جاذبه های گردشگری رحیم آباد شهرستان رودسر است، این جنگل که در دره پلورود از روستای سیاه کشان تا سی پرد و روستای طیولا به صورت پراکنده وجود دارد منطقه ای به طول 10 کیلومتر را دربرگرفته است.

درختان کاج وحشی که درمیان تخته سنگها و در دیواره سنگی شیب کوه ها خود را نگهداشته و رشد می کنند، وجود این درختان خود تبدیل به یکی از جاذبه های توریستی شده است.

درختان تزیینی که بدون کمترین هزینه به صورت خودرو رشد می کنند و باعث زیبایی محیط وتلطیف هوای منطقه شده اند، این درختان که در گیلکی به آن" سلم " می گویند درصورت حفاظت خود به خود دوباره این منطقه را می پوشانند و می توانند برجذابیتهای توریستی این منطقه بیفزایند.

جنگل کاج طبیعی از جاذبه های توریستی شرق گیلان

" جنگل لولمان " از دیگر مناطق زیبایی جنگلی است که بین روستاهای آغوزبن کندسر و شوک در دهستان اشکور سفلی بخش رحیم آباد واقع شده است.

این جنگل در چهار کیلومتری غرب پلورود بین روستاهای آغوزبن کندسر و شوک واقع شده است، این جنگل در ارتفاع یک هزار و400متری قراردارد.

جاده اصلی وآسفالته از وسط این جنگل می گذرد این جنگل از پاک ترین وزیباترین جنگلهای رحیم آباد است که مشتاقان بسیاری دارد.

جنگلی با پوشش گیاهی مرتعی که در نوع خود بی نظیر است دارای آب وهوایی خنک و معتدل که در تمام فصل تابستان قابل استفاده است، درختان غالب این جنگل ممرز، راش و بلوط است.

راه سنگفرش " تاشه تله " مسیر باقی مانده راه شاه عباسی

" راه مالروی قدیم و سنگفرش وایگان تله " از دیگر جاذبه های طبیعی رحیم آباد است، راه سنگفرش تاشه تله درمنطقه سی پرد دهستان اشکورسفلی مسیر باقی مانده راه شاه عباسی است که از گرگان به آستارا کشیده شده است از این شاهراه، راه فرعی جدا می شود و از کنار پلورود می گذرد.

این راه بین روستاهای طول لات، زیار خــــان لات، دیمابن دست راست رودخانه تا نیلو ادامه دارد اما راه اصلی از روی پل دیمابن می گذرد و به پلام و دیورود، سلم داربن و سی پرد می رسد از سی پرد به دو شعبه می شود یکی به شوئیل و لسبو و دیگری به سیارستاق و بالا اشکور می رود.

در حدود 50 سال پیش کاروانسرای در رحیم آباد بود که مردم برای رسیدن به مناطق مختلف اشکورات با پای پیاده یا سوار بر قاطر از این راه به اشکورات می رفتند و بالعکس از اشکورات به رحیم آباد می آمدند، باقیمانده این راه که امروزه نیز وجود دارد و معلوم نیست به چند صد سال پیش بر می گردد اما آن چه هست یکی از نقاط توریستی و دیدنی رحیم آباد است که تلفیقی از تاریخ و طبیعت است.

ابر رودخانه ای چون " ماری سفید " خود را در میان دره پلورود به بالا می کشد

" جاذبه شگفت انگیز ابررودخانه ای " اززیباترین و پرجاذبه ترین شکل طبیعی در دره رودخانه پلورود است، این پدیده در تمام فصول سال در مناطق اشکورات به ویژه ارتفاعات قابل دیدن است.

منطقه اشکورات در ارتفاعات مرکزی البرز و در 20 کیلومتری دریای خزر قراردارند بی نصیب از آب وهوای سیبری و مدیترانه ای نیستند و بخار آب و حرکت ابر در این منطقه بدلیل برخورد با البرز ضمن پدید آوردن آب و هوایی معتدل، ریزش باران و رشد گیاهان، مناظر طبیعی زیبایی را نیزبا خود به همراه دارد.

ارتفاع سه هزار و 620 متری قله سماموس، قله های بزابن، خشچال و گون کول چون سدی در مقابل این توده ابرها قرارگرفته اند واز طرفی بهترین راه عبور این ابرها دره ها هستند و چون ماری سفید خود را درمیان دره پلورود به بالا می کشند.

" کوه بلور" (شاه سفید کوه) قله زیبای بلور که به خاطر وجود مقبره ای مقدس بر بلندایش از جایگاهی ویژه در بین مردم منطقه برخوردار است در دامنه های شرقی دره زیبای اشکور قرار گرفته است.

چشم انداز شمالی قله در امتداد دره اشکور تا سواحل زیبای خزر ادامه دارد و در جنوب این قله می توان قله خشچال را به زیبایی مشاهده کرد که به وسیله خط الراس زیبایش به سیالان که در دوردستها در شرق قرار گرفته است، متصل می شود.

دامنه های شرقی کوه بلور به دره میاندشت می رسند و این دره سپس به وسیله دره زیبای سیگودره به دره بزرگ جنت رودبار و روستای کهن لاکتراشان متصل می شود.

کوه بلور را به نام شاه سفید کوه نیز می شناسند که این اسم لقبی است که در طی سالیان به صاحب مقبره قرار گرفته بر بلندای این کوه اطلاق شده است.

نام بلور نیز از این بابت به این کوه اطلاق می شود که تمامی پیکر آن از سنگهای سفیدی تشکیل شده است که باعث برجستگی خاص این کوه در بین کوه های منطقه که اغلب تیره تر به نظر می رسند، شده اند.

برای صعود به کوه بلور می توان از رامسر به کلاچای، از آنجا به رحیم آباد و سپس به انتهای جاده اشکور و روستای میج رفت، از اینجا باید کوهپیمایی را شروع کرد.

مسیردیگری که بسیار بکرتر و زیباتر بوده و برای کوهنوردان جذابیت بیشتری خواهد داشت مسیری است که از کمی بعد از روستای لگا در جاده جنت رودبار به اشکور شروع می شود.

در این مسیر با عبور از کوراسر، سیگودره، دره میاندشت و سلطان چاک می توان به یال شمالی - جنوبی قله رسید و از سمت جنوب بر بلندای آن قرار گرفت.

به هرحال منطقه رحیم آباد به دلیل داشتن موقعیت بکر و زیبایی جاذبه های طبیعی بستر مناسبی برای توسعه گردشگری است که باید ضمن معرفی این جاذبه های منحصر به فرد نسبت به ایجاد زیر ساختها گامهای موثری برداشت.