صبای قم برای رسیدن به دروازه شاهین عجله کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله ویسی پس از شکست خانگی تیمش مقابل شاهین بوشهر در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم در جمع خبرنگاران گفت‌: زیبایی فوتبال به غیرقابل پیش بینی نبودن آن است و هر بازی شرایط خاص خود را دارد و در این مسابقه بر خلاف دیدار با پرسپولیس که موقعیت‌های گل صبا به نتیجه رسید، نتوانستیم از فرصت های گل بهره ببریم و فکر می‌کنم مهمترین عامل شکست ما غیر از بداقبالی در این بازی‌، عجله کردن در رسیدن به دروازه حریف بود.



وی ادامه داد: تیم شاهین پر تعداد دفاع کرد و جاگیری بازیکنان ما در حمایت از فرزاد حاتمی مناسب نبود.



سرمربی صبای قم در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران از نحوه بازی دو بازیکن برزیلی این تیم، از آنان حمایت کرد و گفت: برای این بازیکنان هزینه شده است و با توجه به خیل غایبان تیم در هر مسابقه، مجبور به استفاده از اکثریت نفرات حاضر از جمله بازیکنان برزیلی هستیم.



ویسی در پایان علت استقبال اندک تماشاگران قمی از دیدارهای صبا را فاصله زیاد ورزشگاه یادگار امام (ره) از محدوده شهر قم بیان کرد و از اردوی احتمالی تیمش در آنتالیای ترکیه سخن گفت.



خاطرنشان می‌شود دیدار تیم های فوتبال صبای قم و شاهین بوشهر در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر فوتبال عصر پنج شنبه در قم با برتری 1 بر صفر میهمان پایان یافت.