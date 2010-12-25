925 هزار نفر از جمعیت استان قزوین کارت ملی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اصغر آراسته عصر صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: اولین سند سجلی در قزوین در 22 شهریور ماه سال 1304 به نام احمدخان خدایاری فرزند میرزا تقی خان که رئیس اداره نظمیه قزوین بود تنظیم و صادر شد.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد با دراختیار داشتن اسناد هویتی و آمارهای جمعیتی از ارکان نظام بشمار می رود که می تواند در برنامه ریزی های کشور کمک شایانی کند.

آراسته تصریح کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر تحول چشمگیری در این سازمان ایجاد شده و با خروج از حالت سنتی و رکود توانسته به یک سازمان مکانیزه تبدیل شود.

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین خاطرنشان کرد: تاکنون با صدور کارت ملی برای 98 درصد جمعیت بالای 15 سال واجد شرایط کشور بیش از 20 میلیون نفر این کارت شناسایی را دریافت کرده اند که در استان قزوین هم از مجموع جمعیت 928 هزار و 208 نفری واجد شرایط استان تاکنون برای 925 هزار و 518 نفر کارت ملی صادر شده است.

وی گفت: صدور شناسنامه نوزاد که به صورت سنتی صادر می شد در حال حاضر به صورت مکانیزه صادر می شود که در بخش بزرگسال هم صدور کارت ملی مکانیزه برای اولین بار با مجهز شدن ادارات استان به چاپگر رنگی این کار انجام شده است.

صدور هفت هزار جلد شناسنامه مکانیزه

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین از صدور بیش از هفت هزار جلد شناسنامه مکانیزه در استان خبر داد و اظهار داشت: در سال همت مضاعف و کار مضاعف ثبت احوال به بهره گیری از دانش کارشناسان در قالب مطالعه ای دقیق ماموریت سازمان را تعریف کرده و بر اساس راهبردهای مصوب و برنامه های تدوین شده کار را ادامه می دهد.

وی صدور کارت شناسایی هوشمند، آرشیو الکترونیک، ارائه خدمات الکترونیک صدور شناسنامه جامع ایرانیان و استقرار سازمان الکترونیک را از برنامه های جدی این سازمان اعلام کرد.

آراسته ثبت وقایع حیاتی پنج گانه، اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان، تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور را از مهمترین وظایف ثبت احوال برشمرد و گفت: کارت شناسایی جدید هوشمند در سالذ 90 صادر و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

راه اندازی آرشیو الکترونیک در قزوین

این مسئول راه اندازی ادارات ثبت احوال در تمامی بخش های استان قزوین از جمله شال، دانسفهان، ارداق، خاکعلی، آبگرم، طارم سفلی، کوهین و شهر محدیه، اصلاح فرآیند انجام کار در فرآیند اسناد سجلی و اطلاع رسانی الکترونیک را از برنامه های سال جاری در استان ذکر کرد و اظهارداشت: آرشیو الکترونیک اسناد برای اولین بار در استان قزوین به عنوان پایلوت اجرا می شود که تاکنون اسنادی از سال 1304 در استان جمع آوری شده است.

وی تصریح کرد: دو میلیون و 86 هزار برگ اسناد فوت و ولادت در استان قزوین ظرف مدت سه سال جمع آوری و به صورت الکترونیک آرشیو خواهد شد تا در صورت بروز حوادث غیر مترقبه از تخریب و از بین رفتن اسناد مهم جلوگیری شود.

آراسته در خصوص برنامه های روز ثبت احوال در استان هم مطالبی بیان کرد.