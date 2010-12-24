گلستان مهد پرورش نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه پنجشنبه در جمع نخبگان گلستان افزود: پرورش نخبگانی نظیر میرداماد، ملاصدرا و میرفندرسک از جمله بزرگان استان گلستان است.

وی اظهار داشت: باید ثانیه به ثانیه نوآوری داشته باشیم و نخبه گرایی درباب معرفت دینی و علم و دانش میسر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما با سوابقی که داشته، مهد علم و دانش بود و ارزشها و آمیزه های اسلامی حرکتی در این حوزه ایجاد کرده است.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: یکی از عواملی که ما را تشویق می کند که به دنبال نخبه پروری باشیم اینست که دنیا تلاش می کند تا ما را محتاج خود کند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: باید آنچه در توان داریم بکار گیریم و جایگاه خود را در جهان ارتفا دهیم.

وی اظهار داشت: باید برنامه ریزی پیوسته و درازمدت را در دستور کار خود قرار دهیم تا از استعداهایی خدادادی که خداوند به نخبگان داده است، بهره گیریم.

امام جمعه گرگان بیان داشت: در جامعه ای که جاهلان تکریم شوند، پیشرفت نخواهد کرد و مسئله نخبگی از علوم انسانی ریشه گرفته است.