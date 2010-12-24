فرهنگ مشترک کشورهای منطقه بر فروش آثار هنرمندان تجسمی ایران تاثیر دارد

بشار الشروجی، مدیر نگارخانه "کادرو" از دوسال قبل این مکان را تاسیس کرده است. وی که اصلیتی بحرینی دارد، در مورد برگزاری نمایشگاهی از آثار یک ایرانی به خبرنگار مهر گفت: تا به حال نمایشگاهی از هیچ هنرمند ایرانی برگزار نکردهایم اما در ژانویه امسال نمایشگاهی از یک نقاش ایرانی به نام بیتا مه برگزار میکنیم.
وی ادامه داد: بیتا مه در دبی زندگی میکند، علاوه بر نقاشی، مجسمهسازی هم میکند اما آثاری که قرار است در نگارخانه ما به نمایش بگذارد، صرفا به نقاشی اختصاص دارد.
الشروجی در مورد نحوه برگزاری نمایشگاه این نقاش ایرانی عنوان کرد: او برای ادامه تحصیل از ایران به فلورانس ایتالیا رفته بود و چون تنها میتوانست به فارسی و انگلیسی صحبت کند، تسلط زیادی روی زبان ایتالیایی نداشت. برای همین در بالای یکی از کتابهای موسیقیاش، طرحهایی کشیده بود که به عنوان نماد مطالب کتابی که میخواند، استفاده میکرد. وقتی این طرحها را دیدم با خودم گفتم چرا نباید آنها را به صورت بزرگتر نقاشی کند چون خیلی زیبا بودند.
مدیر نگارخانه "کادرو" در مورد دلیل استقبال از آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاهها و حراجهای دبی گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس فرهنگ، داستان و نقاط مشترک و یکسانی دارند. خیلی از موضوعهایی که هنرمندان ایرانی در آثارشان استفاده میکنند، به دلیل همین اشتراکات میتواند مورد فهم مردم کشورهای منطقه باشد.
وی تصریح کرد: فکر میکنم بخشی از استقبال آثار هنرمندان ایرانی هم ناشی از چنین اشتراکهایی است، حراجهایی که در دبی برگزار میشوند، برای هنرمندان ایرانی، عرب و ترکیه است و خریداران وجوه مشترک فرهنگ خود را در آثار هنرمندان ایرانی میبینند. همانطور که خیلی از کارهای خریداری شده هنرمندان ترکیه از سوی سرمایهگذاران غیر ترک صورت میگیرد.
الشروجی در مورد وضعیت نگارخانهداری گفت: برگزاری نمایشگاه و مدیریت یک نگارخانه خیلی کار پرسود و درآمدی نیست. درست است که ما آثار هنرمندان را به نمایش میگذاریم ولی بابت هزینه حمل و نقل آثار، چاپ کاتالوگ و دعوتنامه و ... باید هزینه زیادی پرداخت کنیم که در مجموع هزینهها و درآمد برابر میشود.
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