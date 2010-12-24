ارتفاع کرمان از سطح دریا بازیکنان ملوان را خسته کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد پورغلامی عصر پنجشنبه پس از شکست تیمش مقابل مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر کرمان اظهارداشت: مس کرمان یکی از تیمهای خوب لیگ برتر است و در زمین خودی بازی می کرد اما بازیکنان ملوان بندرانزلی توانستند در این دیدار عملکرد مطلوبی را نشان دهند و می توانستیم حداقل با یک امتیاز از زمین مسابقه خارج شویم.

وی ادامه داد: بازیکنان مس تنها از یک غفلت بازیکنان ملوان استفاده کردند و در نهایت توانستند موفق شوند.

پورغلامی کسب نتیجه تساوی را نتیجه عادلانه در این دیدار عنوان کرد و گفت: در یک صحنه داور بازی می توانست یک بازیکن مس را اخراج کند که چنین نشد.

مربی ملوان بندرانزلی گفت: بازیکنان تیم در این دیدار به خوبی تلاش کردند و در نیمه نخست به خوبی این بازی را کنترل کردند اما درنهایت موفق نشدیم.

وی با اشاره به ارتفاع زیاد کرمان از سطح دریا افزود: همین مسئله بازیکنان مس ملوان را خسته کرد و درنهایت مس به نتیجه دلخواه رسید.

وی ابراز امیدواری کرد که تیم ملوان در آینده نتایج مطلوب تری را کسب کند.