  1. استانها
  2. کرمان
۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

پورغلامی:

ارتفاع کرمان از سطح دریا بازیکنان ملوان را خسته کرد

ارتفاع کرمان از سطح دریا بازیکنان ملوان را خسته کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی ملوان بندرانزلی با اشاره به ارتفاع زیاد کرمان از سطح دریا گفت: این مسئله موجب خستگی زودرس بازیکنان ملوان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد پورغلامی عصر پنجشنبه پس از شکست تیمش مقابل مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر کرمان اظهارداشت: مس کرمان یکی از تیمهای خوب لیگ برتر است و در زمین خودی بازی می کرد اما بازیکنان ملوان بندرانزلی توانستند در این دیدار عملکرد مطلوبی را نشان دهند و می توانستیم حداقل با یک امتیاز از زمین مسابقه خارج شویم.

وی ادامه داد: بازیکنان مس تنها از یک غفلت بازیکنان ملوان استفاده کردند و در نهایت توانستند موفق شوند.

پورغلامی کسب نتیجه تساوی را نتیجه عادلانه در این دیدار عنوان کرد و گفت: در یک صحنه داور بازی می توانست یک بازیکن مس را اخراج کند که چنین نشد.

مربی ملوان بندرانزلی گفت: بازیکنان تیم در این دیدار به خوبی تلاش کردند و در نیمه نخست به خوبی این بازی را کنترل کردند اما درنهایت موفق نشدیم.

وی با اشاره به ارتفاع زیاد کرمان از سطح دریا افزود: همین مسئله بازیکنان مس ملوان را خسته کرد و درنهایت مس به نتیجه دلخواه رسید.

وی ابراز امیدواری کرد که تیم ملوان در آینده نتایج مطلوب تری را کسب کند.

کد مطلب 1216246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها