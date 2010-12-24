پرسپولیس سبزوار آماده حضور در لیگ برتر هندبال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر از سبزوار، قاسم شعبانپور پنجشنبه شب درآستانه آغاز لیگ در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تیم هندبال سبزوار در 9 دی ماه با نام پرسپولیس سبزوار به مصاف دانشگاه صنعتی ارومیه میرود.
وی با اشاره به تمرینات فشرده و خوبی که حدود دو ماه است انجام شده است، افزود: ترکیب تیم نسبت به سال گذشته تغییر کرده و ما دو بازیکن از گرجستان به نامهای آکاکی و مامییا را برای سمت راست و سنتر جذب کردیم و دستمان در بازی پرتر است.
سرمربی تیم هندبال پرسپولیس سبزوار ادامه داد: امیدواریم با این روش، مثل سال گذشته فشاری بر بازیکنان وارد نکنیم و با آرامش بازی خواهیم کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که اگر مشکلی در روند تیم ایجاد نشود یکی از سه تیم برتر لیگ برتر هندبال شویم و با غلیه بر دانشگاه صنعتی ارومیه نخستین پیروزی را برای خراسانیها بدست آوریم.
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