  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

شعبان‌پور:

پرسپولیس سبزوار آماده حضور در لیگ برتر هندبال کشور است

پرسپولیس سبزوار آماده حضور در لیگ برتر هندبال کشور است

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم هندبال پرسپولیس سبزوار گفت: تیم هندبال پرسپولیس سبزوار با آمادگی کامل به مصاف حریفان خود در لیگ برتر هندبال می رود.

به گزارش خبرنگار مهر از سبزوار، قاسم شعبان‌پور پنج‌شنبه شب درآستانه آغاز لیگ در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تیم هندبال سبزوار در 9 دی ماه با نام پرسپولیس سبزوار به مصاف دانشگاه صنعتی ارومیه می‌رود.

وی با اشاره به تمرینات فشرده و خوبی که حدود دو ماه است انجام شده است، افزود: ترکیب تیم نسبت به سال گذشته تغییر کرده و ما دو بازیکن از گرجستان به نام‌های آکاکی و مامییا را برای سمت راست و سنتر جذب کردیم و دستمان در بازی پرتر است.

سرمربی تیم هندبال پرسپولیس سبزوار ادامه داد: امیدواریم با این روش، مثل سال گذشته فشاری بر بازیکنان وارد نکنیم و با آرامش بازی خواهیم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که اگر مشکلی در روند تیم ایجاد نشود یکی از سه تیم برتر لیگ برتر هندبال شویم و با غلیه بر دانشگاه صنعتی ارومیه نخستین پیروزی را برای خراسانی‌ها بدست آوریم.

کد مطلب 1216247

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها