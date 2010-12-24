احمد عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: در راستای یکنواخت شدن قیمت این محصول استراتژیک، گندم در اختیار صنوف غیرغذایی و آرد برای تولید نان در اختیار نانواییها قرارمی گیرد.
وی درباره مزایای یکنواخت شدن قیمت گندم گفت: جلوگیری از جابجایی های غیرقانونی آرد و تلاش برای کیفی کردن نان تولیدی و اصلاح ساختار از مزایای این طرح است.
وی افزود: با هدفمندسازی یارانهها عملا نانواییها به سمت کیفی کردن محصولات تولیدی و اصلاح رفتار گام بر خواهند داشت .
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازگانی منطقه پنج گفت: فراهم شدن بسته مدیریت، حاکم شدن مدیریت کیفیت، جلوگیری ازضایعات و مدیریت چرخه فرایند مصرف از مزرعه تا سفره از جمله مزایای طرح هدفمندسازی یارانهها در بخش گندم است.
وی ادامه داد: درعین حال کشاورزان گندمکار هم باید به سمت کیفیسازی و تولید محصولات با کیفیت گام بردارند تا از چرخه تولید حذف نشوند.
عبدوس به تاثیر صرفهجویی و هدفمندکردن مصرف نان اشاره کرد و گفت: درصورت هدفمند شدن 25 درصد از مصرف نان تولیدی سالانه 200 هزار تن گندم در خراسان رضوی صرفه جویی میشود.
وی اظهارداشت: در شرایطی که با محدودیت منابع آب و خاک روبرو هستیم، قادر خواهیم بود این میزان گندم صرفهجویی شده را به خارج از کشور صادر کنیم.
این مسئول غله کشور ادامه داد: بررسیها نشان میدهد که کمتر از 15 درصد از نان تولیدی خراسان رضوی به دلایل مختلف به ضایعات تبدیل میشود .
وی گفت: پیش از طرح هدفمندسازی یارانهها دولت سالانه 400 میلیارد تومان یارانه نان به خراسان رضوی پرداخت میکرده است .
عبدوس اظهار داشت: ماهانه 40 تا 50 هزار تن آرد خراسان رضوی مصرف میشود.
وی از ذخیرهسازی مصرف گندم یکسال ساکنان مناطق شهری و روستایی خراسان رضوی خبر داد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج اطمینان داد: هماینک 600 هزار تن گندم در سیلوهای استان خراسان رضوی ذخیره شده و کمبودی وجود ندارد.
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