ظرفیت تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر به هفت میلیون TEU می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندر دیر، سید عطاالله صدر شامگاه پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی حوضچه تجاری بندر دیر اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت تخلیه و بارگیری کانتینر در بندرهای کشور چهار میلیون و 400 هزار TEU در سال بوده که سهم کشورمان در جهان حدود نیم درصد است.

وی با بیان اینکه باید سهم ایران در عرصه جهانی در بخش کانتینری حداقل به یک درصد افزایش پیدا کند، اظهار داشت: در همین راستا به دبنال گسترش و تجهیز بنادر کشور به تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینر هستیم.

مدیر عامل بنادر و دریانوردی ایران با انتقاد از سیاستهای گذشته کشورمان بر توجه بیشتر به مرزهای خشکی، گفت: با توجه به اینکه هم اکنون بیش از 90 درصد حمل و نقل کالاها در جهان از طریق دریا انجام می شود توجه به حمل و نقل دریایی موجب رونق اقتصادی بیشتر کشورمان خواهد شد.

صدر با بیان اینکه ظرفیت حال حاضر بنادر کشور 150 میلیون تن در سال است، گفت: در نظر داریم با فعالیتهای توسعه ای و سرمایه گذاری بیشتر بر روی بنادر ظرفیت بنادر کشورمان را به 200میلیون تن در سال افزایش دهیم.

نماینده دیر، کنگان وجم در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بندر دیر از دیرباز یکی از قدیمیترین و پر رونق ترین بندرهای جنوبی کشور بوده است .

عسکر جلالیان افزود: در نظام اسلامی توجه ویژه ای به بندرهای جنوبی کشورشده اما نیاز است که برای روند توسعه و پیشرفت آبادی وعمران این بندرها تلاش بیشتری صورت گیرد .

مدیر کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر نیز گفت: بندر دیر یکی از بندرهای مهم استان بوشهراست که با توجه به دسترسی این بندر به معادن، خط راه آهن سراسری و بزرگراه ساحلی دیر به بوشهر آینده بسیار نوید بخشی دارد .