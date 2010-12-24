مصرف بنزین در بوشهر هشت درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عبدالصاحب شمخانی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: به رغم این میزان کاهش مصرف بنزین اما استان بوشهر در این زمینه از پرمصرف ترین استانهای کشور بوده است چراکه پس از اجرای این طرح میزان مصرف سوخت در استانهای کشور 16 تا 18 کاهش یافته بود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر در حال حاضر رتبه پنج کشوری در زمینه مصرف بنزین را در اختیار دارد، اظهار داشت: سرانه مصرف بنزین در استان بوشهر 402 لیتر به ازای هر نفر است که با توجه به سرانه کشوری که 300 لیتر است این میزان مصرف نسبت به سرانه کشوری بسیار بالاتر است.

شمخانی گفت: به رغم مصرف بالای بنزین در استان اما استان بوشهر در زمینه مصرف تمامی فرآورده های نفتی در رتبه هجدهم کشور قرار دارد.

مدیر عامل شرکت پالای و پخش فرآورده ‌های نفتی استان بوشهر ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح قانون هدفمندکردن یارانه‌ ها میزان مصرف سوخت در استان بوشهر کاهش پیدا کند.

شمخانی با بیان اینکه 9 جایگاه CNG در استان بوشهر فعال است، از احداث 20جایگاه جدید در استان بوشهر خبر داد و گفت: هر کدام از این جایگاهها بین 50 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند که امیدواریم با گازرسانی به آنها چهار جایگاه CNG تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.