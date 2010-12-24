3 تصمیم جدید دولت برای مقابله با گرانی مرغ/ ماجرای گرانی خودسرانه

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر گفت: افزایش قیمت مرغ در برخی استانها ناشی از وقفه در تحویل سوخت گازوئیل و نبود توان نقدینگی مرغداران بابت افزایش قیمت این فرآورده سوختی است که بر این اساس، کارگروه کنترل بازار 3 تصمیم جدید اتخاذ کرده است.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: بر این اساس، برای تنظیم بازار مرغ بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، کارگروه کنترل بازار مصوب کرده است تا مرغداران مابه التفاوت قیمت جدید گازوئیل (150 تومان) و قیمت قدیم آن یعنی 165 ریال را به صورت اقساط بازپرداخت کنند.

150 میلیون لیتر گازوئیل سهمیه‌ای در اختیار وزیر جهاد

وی تصریح کرد: بر این اساس، 150 میلیون لیتر گازوئیل به قیمت 165 ریال در اختیار وزیر جهادکشاورزی قرار گرفته است تا با صلاحدید وی، به مرغداریها تعلق گیرد.

به گفته مدرس خیابانی، همچنین کارگروه کنترل بازار تصمیم گرفت تا یک میلیون تن گندم دامی به عنوان دان مرغ با قیمت هر کیلوگرم 170 تومان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا واحدهای مرغداری که نیازمند استفاده از آن هستند، متنفع شوند.

به گفته وی، تسهیلات قابل توجهی در اختیار مرغداریها قرار خواهد گرفت تا به تنظیم بازار مرغ بپردازند، این درحالی است که هم اکنون ظرفیت خالی مرغداریها نیز با سیاستهای دولت، مورد استفاده قرار گرفته به نحوی که میانگین 75 میلیون قطعه جوجه ریزی به 80 میلیون قطعه رسیده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون به برکت افزایش جوجه ریزی، به لحاظ تولید وضعیت خوبی در کشور حاکم است و بازار مشکلی ندارد. از سوی دیگر، حرکت عادی محموله های توزیع مرغ در سراسر کشور در حال انجام است و در چند استانی که به دلیل وقفه عرضه سوخت و افزایش قیمت سوخت به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مشکل کمبود مرغ به وجود آمده بود، مشکل برطرف شده است.

به گفته مدرس خیابانی، با تدابیر دولت، قیمت مرغ به صورت خودسرانه افزایش نخواهد یافت.