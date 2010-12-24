اشتباهات گذشته را تکرار نکردیم و پیروز شدیم/پیکان واقعی را بعد از تعطیلات ببینید

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، تیم پیکان قزوین در هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر توانست حریف خود پاس همدان را با نتیجه 3 بر یک مغلوب کند.

حمید علیدوستی پس از بازی مقابل تیم پاس همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: در بازی مقابل پاس شروع خوبی داشتیم و برخلاف روند بازی روی یک کرنر گل خوردیم اما با جابجایی‌هایی که انجام دادیم توانستیم خودمان را پیدا کنیم و موفق شدیم نیمه اول را با پیروزی به رختکن برویم.

وی افزود: ما در بوشهر هم با پیروزی به رختکن رفتیم اما در این بازی اشتباهات قبلی را تکرار نکردیم و با تلاش بازیکنان این پیروزی مهم را بدست آوردیم.

تعطیلات بهترین فرصت برای پیکان است

علیدوستی تصریح کرد: تعطیلات لیگ بهترین فرصت برای ما خواهد بود و از آن استفاده خواهیم کرد تا وضعیت جسمانی بازیکنان را ارتقاء بخشیم و بازیکنان جدید را با تیم هماهنگ کنیم.

وی در خصوص زلاتان بازیکن جدید پیکان هم گفت: زلاتان با اینکه اولین بار بود که برای ما بازی می کرد خوب ظاهر شد و یک پاس گل هم داد و هر چند پوراسدالله و عطایی را نداشتیم اما بازیکنان تلاش کردند و با امتیاز از زمین خارج شدیم که من این پیروزی را تقدیم هواداران قزوینی تیم می کنم.

سرمربی پیکان قزوین در پاسخ به این پرسش که تیم نوسانات زیادی دارد خاطرنشان کرد: ما اصلا نوسان نداریم تیمی که از راه آهن، پرسپولیس، سایپا و ذوب آهن گل نمی خورد و چهار گل هم در این بازی‌ها به ثمر می رساند تیم خوبی است و نوسان ندارد.

وی افزود: با توجه به شکست مقابل شاهین و دریافت گل زود هنگام برابر پاس همدان باید از نظر روحی دچار افت می شدیم اما این اتفاق نیفتاد پس کادر فنی و بازیکنان کارشان را بخوبی انجام می دهند و از نظر جسمی، روحی و فنی وضعیت خوبی داریم هر چند معتقدم هنوز در برخی از نقاط زمین نقص‌هایی داریم که با تمرینات بیشتر سعی می کنیم آنها را برطرف کنیم.

علیدوستی گفت: سه تا چهار روز استراحت خواهیم کرد و بعد از آن بطور فشرده تمرین خواهیم کرد.

پیکان واقعی را بعد از تعطیلات ببینید

سرمربی تیم پیکان قزوین با اشاره به روند روبه رشد تیم هم گفت: تعطیلات لیگ برای ما بهترین فرصت است و شما بعد از تعطیلات لیگ پیکان واقعی را خواهید دید.

وی از حضور حجت الاسلام ابوترابی دراین بازی تشکر کرد و گفت: حضور ایشان و مسئولان استان می تواند موجب دلگرمی و بالا رفتن روحیه بازیکنان شود.

حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در ورزشگاه شهید رجایی قزوین حضور یافته بود در بین دو نیمه ضمن حضور در رختکن با بازیکنان تیم پیکان گفتگو کرد.

وی خطاب به بازیکنان گفت: شما بازیکنان باید نام قزوین را بلند آوازه کنید و با تلاش خود موجب شوید هم تیم در لیگ بماند و هم جایگاه خود را در جدول بهتر کنید.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از بازیکنان و کادر فنی تیم پیکان دعوت کرد تا یک روز در مجلس میهمان نمایندگان باشند.