جمشید خیرآبادی، مربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از موفقیت در بازی‌های آسیایی گوانگجو تمرینات تیم ملی مدتی است تعطیل شده اما باید هرچه سریع‌تر برنامه‌های خود را برای موفقیت در رقابت‌های جهانی سال آینده در ترکیه که گزینشی المپیک لندن محسوب می شود، آغاز کنیم.

وی ادامه داد: به همین دلیل روز یکشنبه جلسه کادر فنی تیم ملی با حضور محمد بنا سرمربی تیم در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود تا برنامه ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شود.

خیرآبادی تصریح کرد: اولین برنامه ما حضور در جام وهبی امره ترکیه در اواسط بهمن ماه است که قصد داریم با ستاره‌های قهرمانی کشور در این مسابقات شرکت کنیم و براین اساس اردوی ما از روز 25 دی‌ماه در تهران آغاز می شود.

وی تاکید کرد: پس از آن باید برای رقابت‌های جام جهانی بلاروس که اواخر بهمن ماه در مینسک برگزار می شود، آماده شویم ما باید از عنوان قهرمانی سال گذشته خود در این رقابت‌ها دفاع کنیم و برای همین ممکن است علاوه بر کشتی گیران برتر رقابت‌های قهرمانی کشور تعدادی از ملی پوشان رقابت‌های گذشته نیز راهی بلاروس شوند.

خیرآبادی در مورد همزمانی اردوهای تیم ملی با رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی که از دهه دوم دی‌ماه آغاز می شود، اظهار داشت: باید در جلسه یکشنبه در این مورد برنامه‌ریزی کنیم بهرحال لیگ کشتی نیز از نظر مالی به کشتی گیران کمک می کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: هدف کشتی فرنگی پس از کسب یک رکورد جدید در بازی‌های آسیایی افتخارآفرینی در المپیک لندن است که به همین دلیل سال آینده باید ابتدا تمامی سهمیه‌های المپیک را کسب کرده و سپس برای کسب مدال در این رویداد مهم و تاثیرگذار آماده شویم که البته در این میان کادر فنی نیازمند حمایت ویژه فدراسیون است و از طرفی فدراسیون نیز باید از طرف سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در شان ورزش اول کشور حمایت شود.