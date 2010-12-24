به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدمحمد حسینی، شامگاه پنج‌شنبه در هفتمین مجمع عمومی اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور که در مجتمع یاوران مهدی(عج) جمکران برگزار شد، در سخنانی با اشاره به مطرح بودن پیوست فرهنگی در اجرای طرح‌ها گفت: بخشی از این پیوست فرهنگی می‌تواند قرآنی باشد و موسسات قرآنی در این زمینه دخیل باشند و طرح‌های خود را ارایه کنند.



وی ادامه داد: هر زمان در دولت کار اثرگذار و دقیقی مطرح شده مورد حمایت قرار گرفته است از این رو موسسات قرآنی و فرهنگی باید طرح‌های بزرگ و اثرگذار همانند تأسیس ۱۰ هزار مدرسه قرآنی را ارایه کنند تا تامین اعتبار شود و یا ردیف بودجه برای آن اختصاص یابد.



حسینی با اشاره به به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد: دولت قرار است برخی از هزینه‌های خدمات خود را کاهش دهد تا هزینه‌ای تحمیل نشود اما این طرح ممکن است هزینه‌های موسسات قرآنی را زیاد کند که در این صورت دولت وارد می‌شود و در صورت نیاز جبران خواهد کرد.



تقدیر از راه اندازی ۱۰ هزار مدرسه قرآنی در کشور



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به راه اندازی ۱۰ هزار مدرسه قرآنی از سوی آموزش و پرورش این کار را بسیار خوب توصیف کرد و ادامه داد: جای شگفتی است که در نظامی اسلامی بعد از گذشت ۳۲ سال دانش آموزان آن نتوانند به آسانی قرآن را قرائت کنند از این رو این حرکت گام خوبی در رفع بی‌سوادی قرآنی است.



حسینی همچنین از ادغام اتحادیه تشکل‌های قرآنی با اتحادیه موسسات استقبال و تأکیدکرد: توزیع موسسات باید به گونه‌ای عادلانه باشد و تمرکز آن‌ها در برخی نقاط وجود نداشته باشد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر لزوم کار محتوایی در بحث قرآن تصریح کرد: ما می‌خواهیم کار محتوایی جدی بکنیم از این رو لازمه آن این است که مربیان قرآنی به خوبی آموزش ببینند و دانش آموزان را آموزش دهند از این رو در بحث استفاده از ظرفیت موسسات قرآنی با وزیر آموزش و پرورش رایزنی خواهیم کرد.



فراگیر کردن فعالیت‌های قرآنی؛ هدف وزارت ارشاد



وی ادامه داد: تلاش ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراگیر شدن فعالیت‌های قرآنی در کشور است از این رو همه معاونت‌های این وزارتخانه را هم وادار می‌کنیم تا بخشی از اعتبارات خود را به امور قرآنی در زمینه‌های مختلف از جمله فیلم و نمایش و... در نظر بگیرند.



حسینی از خرید یک میلیارد تومان کتاب با موضوعات عاشورا، کربلا و نهضت امام حسین (ع) خبرداد و گفت: باید تمامی بخش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خدمت قرآن باشند و این ظرفیت و زمینه هم وجود دارد.



وی با اشاره به استقبال مردم از ملک سلیمان آن را اعتبار نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم افق و چشم انداز کشور را در بخش قرآنی ترسیم کنیم این است که باید در بحث قرآنی کشور در جهان اول باشد.



حافظان و قاریان برای مدارس قرآنی آموزش و پرورش به کار گرفته شوند



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره استخدام حافظان و قاریان قرآن در آموزش و پرورش هم عنوان کرد: وقتی تعداد زیادی مدارس قرآنی در کشور ایجاد شده طبیعتا باید از این نیرو‌ها استفاده شود ودر این زمینه با آموزش و پرورش رایزنی می‌کنیم.



وی درباره بیمه فعالان قرآنی نیز تصریح کرد: این موضوع از اولویت‌های ما است تا در تمامی کشور فراگیر شود و انتظار حمایت بیشتری از دستگاه‌های دیگر را داریم.



حسینی درباره راه اندازی شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها عنوان کرد: این موضوع را پیگیری می‌کنیم اگر چه راه اندازی شوراهای متعدد بار سنگینی را بر دوش استانداران بار می‌کند که برای آن‌ها هم دشوار است.



وی درباره در نظر گرفتن تشویق ویژه برای نخبگان قرآنی هم گفت: بنیاد ملی نخبگان چندین بار از ما خواسته‌اند تا سازو کاری برای آن اندیشیده شود و ما هم به سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی مسابقات بین المللی قرآن کریم ارجاع داده‌ایم ولی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده‌ایم و اتحادیه تشکل‌های قرآنی هم می‌توانند وارد این موضوع شوند.



حرکت ۹ دی ناشی از اعتقادات و باورهای مردم بود



حسینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن ۹ دی ماه عنوان کرد: حرکت مردم در این روز خیزش و حرکت گسترده مردمی بود که عمده آن را مدیون باور و اعتقادات مردم می‌دانیم و ثابت شد که مردم اگر درباره اعتقادات و کشورشان احساس خطر کنند به دفاع برمی خیزند.



وی افزود: موسسات فرهنگی و قرآنی اگرچه کارشان سیاسی و دفاع از یک حزب و... نیست اما وقتی اساس کشور در خطر باشد در صحنه دفاع حضور می‌یابند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در فتنه سال گذشته، تمام مخالفان نظام از بهائیت و سلطنت طلب‌ها و... با اینکه هیچ‌گونه همگونی با یکدیگر نداشتند در نابودی نظام با هم متحد شدند و قصد داشتند تا نگرش مردم را عوض کنند که هدایت‌های رهبری و هوشیاری مردم این توطئه را خنثی کرد.



وی با اشاره به هجمه‌های فرهنگی عنوان کرد: این هجمه‌ها از مرحله تهدید گذشته و وارد جنگ فرهنگی شده‌ایم، هر هفته دشمنان یک شبکه ماهواره‌ای فارسی راه اندازی می‌کنند و به آسانی مسایل قرآنی و امام حسین (ع) و... را زیر سئوال می‌برند و به تمسخر می‌گیرند از این رو وظیفه موسسات فرهنگی و قرآنی در مقابل آنان بسیار سنگین است.



وی تأکیدکرد: اگر باور‌ها و اعتقادات در مردم زنده باشد هیچ جریانی نمی‌تواند بر آنان اثر بگذارد.