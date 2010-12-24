زیرساختهای لازم برای انتقال وزارت ارشاد به قم آماده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید محمد حسینی، شامگاه پنجشنبه در حاشیه هفتمین مجمع عمومی اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور که در مجتمع یاوران مهدی(عج) جمکران برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره هم اکنون در سراسر کشور در رشتههای مختلف در حال برگزاری است و جشنواره فیلم قرآنی آن نیز چندی قبل در اصفهان برگزار شد و امسال جشنواره فیلم همراه با فیلم دهه فجر نخواهیم داشت.
حسینی درباره انتقال بخشهای مختلف وزارت ارشاد به قم هم تصریح کرد: ما اعلام آمادگی کردهایم که برخی بخشها منتقل شود اما در قم زیرساختهای مناسب برای این کار همچون ساختمان که نیاز اولیه است وجود ندارد و در حال پیگیری این موضوع هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ما معتقدیم که کار فرهنگی با فرهنگ اسلامی عجین است از این رو قم به علت وجود علما و اندیشمندان بهترین گزینه برای انتقال وزارتخانه است.
حسینی در پاسخ به سئوالی درباره برکناری محمدعلی رامین از پست معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ادامه داد: تحولات و تغییرات در هر مجموعهای طبیعی است و اختصاص به معاونت مطبوعاتی هم ندارد که مراسم تودیع و معارفه آن هم روز شنبه برگزار میشود.
حمایت از موسسات فرهنگی ادامه دارد
وی درباره وضعیت مطبوعات، خبرگزاریها و موسسات فرهنگی و قرآنی بعد از هدفمندی یارانهها افزود: قرار نیست حمایتهای ما از این مراکز برداشته شود و همچنان ادامه دارد ضمن آنکه اگر هزینههای بیشتری برای ساخت فیلم، چاپ کتاب و مطبوعات و... پیش آمد حتما در دولت مطرح و حمایت میشود و بر این باور هستیم که این فعالیتها باید با قوت بیشتری ادامه یابد.
حسینی در پاسخ به سئوالی درباره برنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقویت فرهنگ دینی در قشر دانشجو تأکیدکرد: وزارت علوم و نهاد رهبری در دانشگاهها طرحهایی را در این زمینه اجرا کرده و میکنند.
حسینی درپاسخ به سئوالی درباره حضور فرهنگی ایران در دنیا گفت: دنیا تشنه معنویت است و اینکه پیام جدیدی را دریافت کند و با وجود تبلیغات علیه امام و رهبری و نظام باز هم مسلمانان چشم امید زیادی به ایران دارند به همین دلیل شرایط مناسبی برای انتقال پیام دین و انقلاب در دنیا فراهم شده و باید گامهای بلندتری برداریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد تأکیدکرد: باید حضور فعال در مجامع بین المللی حداقل در جهان سوم داشته باشیم که برگزاری هفتههای فرهنگی با شکوه، برگزاری جشنواره سینمایی در عراق و نمایش فیلم ملک سلیمان از جمله اینها است.
وی بیان کرد: اکنون در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برنامههای فراوانی برای کشورهای مختلف در دهه فجر تدارک دیده شده است.
حسینی همچنین در گفتگویی با شبکه استانی قم فراهم شدن مقدمات تاسیس شهرک چاپ و نشر و حمایت شش ماه یکبار از ۱۳۵ نشریه استانی را از جمله فعالیتهای ارشاد در این این استان عنوان کرد.
اعطای ۶۰۰ میلیون تومان به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد
وی اعطای ۶۰۰ میلیون تومان به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و برگزاری دورههای ۴۵ روزه آموزشی برای ائمه جماعت مساجد در قم را به عنوان دیگر فعالیتهای انجام شده برشمرد و گفت: هم اکنون ۱۲ درصد مساجد کانون فرهنگی و هنری دارند که شامل هشت هزار و ۵۰۰ مسجد میشود که درصد بسیار کمی در مقایسه با ۶۰ هزار مسجد میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: ما معتقدیم باید در کنار هر مسجدی یک کانون فرهنگی باشد تا جوانان و نوجوانان در محیطی سالم بتوانند فعالیت کنند.
وی از راه اندازی ۵۰۰ خانه فرهنگ دیجیتالی در مساجد خبر داد و گفت: تقویت و ایجاد کانونهای فرهنگی و هنری در روستاها از دیگر اقداماتی است که باید پیگیری شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به ساخت فیلمهای دینی تأکیدکرد: ما از حوزه و علمای بزرگوار برای تامین محتوا انتظار حمایت داریم؛ فیلمی که ساخته میشود ممکن است ضعفهایی هم داشته باشد که باید بیان شود اما در کنار آن تقدیری هم بکنیم تا دیگران از ساخت چنین فیلمهایی گریزان نشوند و نباید افراد را برحذر کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه انتقال برخی از بخشهای این وزارتخانه به قم مطرح است، گفت: هنوز زیرساختهای شهر قم برای انتقال این بخشها مناسب نیست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید محمد حسینی، شامگاه پنجشنبه در حاشیه هفتمین مجمع عمومی اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور که در مجتمع یاوران مهدی(عج) جمکران برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره هم اکنون در سراسر کشور در رشتههای مختلف در حال برگزاری است و جشنواره فیلم قرآنی آن نیز چندی قبل در اصفهان برگزار شد و امسال جشنواره فیلم همراه با فیلم دهه فجر نخواهیم داشت.
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