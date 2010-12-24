حوزه معماری و شهرسازی اسلامی نیازمند پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مجید فارغیان قمی شامگاه پنج‌شنبه در نخستین پیش نشست کنگره «قم آرمان شهر شیعی، باید‌ها و نباید‌ها» که در تالار اندیشه دانشگاه قم با حضور مسئولین استانی و اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد، با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به بحث کیفیت در حوزه معماری به جای توجه به کمیت صرف، اظهار داشت: در حوزه معماری بیشتر به کمیت پرداخته شده و کیفیت‌ رها شده است که لازم است در حوزه معماری و شهرسازی کارهای پژوهش بیشتری صورت گیرد.



الگوهای معماری و شهرسازی حال حاضر در کشور تماما الگوهای غربی است



وی با بیان اینکه الگوهای معماری و شهرسازی ما الگوهای غربی هستند، تصریح کرد: این مسئله روز به روز تشدید می‌شود و توسعه معماری و شهرسازی نیز به این روند کمک می‌کند.



عضو شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: حتی تا چند سال قبل تعاریف درست و قابل ارائه‌ای از مبانی نظری معماری و شهرسازی هم در دست نبود که اخیرا در این زمینه پیشرفت‌هایی حاصل و تعاریفی ارائه شده است و در حال حاضر ما دارای پایگاه‌های نظری قابل اتکایی می‌باشیم که نیازمند استمرار هستند.



سیستم آموزشی در دانشگاه‌های کشور مبتنی بر کپی برداری از غرب



وی بر اجرایی کردن مباحث نظری معماری و شهرسازی در شهر‌ها تأکید کرد و ابراز داشت: به فرض اینکه مبانی نظری هم درست تعریف شده باشند، اما متاسفانه در جامعه ما در خصوص ضوابط، بحث آموزش، نحوه اجرا و... هر کس راه خود را می‌رود، به ویژه سیستم آموزشی ما در دانشگاه‌ها با مشکلی جدی به نام کپی برداری رو به رو است و تازه آن را هم تا حد زیادی تنزل می‌دهیم و به نحوه بدی اجرا می‌کنیم.



الگو‌ها در ضوابط معماری و شهرسازی کمرنگ است



فارغیان در ادامه به نقایص موجود در بحث معماری و شهرسازی پرداخت و گفت: توجه بیش از حد به کمیت به جای کیفیت، ضعف بحث پژوهش در این حوزه به خصوص در بحث معماری و شهرسازی اسلامی، ضعف در سیستم آموزشی، نقص در ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی و کم رنگ بودن الگو‌ها در آن و... به عنوان موارد نقص در بحث معماری و شهرسازی مطرح است.



تئوری‌های نظری در خصوص معماری و شهرسازی باید از حالت لوکس خارج شود



عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: دست یافتن به تئوری‌های نظری کار بزرگ و با ارزشی است اما باید توجه داشت تا زمانی که ما فقط به تئوری‌های نظری بپردازیم و وارد حوزه عملی نشویم این بحث‌ها به صورت لوکس باقی خواهد ماند لذا در کنار مباحث نظری باید به پیاده سازی این الگو‌ها اندیشید و برای آن برنامه ریزی کرد.