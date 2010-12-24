تعاونی اعتبار امید جایگزین ابومسلم در لیگ کشتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابومسلم خراسان با نظر وفایی مالک این باشگاه برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی اعلام آمادگی کرد. در حالی که مجید خدایی بعنوان سرمربی تیم کشتی ابومسلم معرفی شده بود وی از سرمربیگری این تیم انصراف داد و به این ترتیب پرونده حضور ابومسلمی‌ها در لیگ کشتی بدلیل عدم اختصاص بودجه بسته شد.

با انصراف این تیم از حضور در لیگ برتر کشتی مسئولان هیئت کشتی خراسان رضوی، تعاونی اعتبار امید را جایگزین این تیم کردند تا خراسانی‌ها امسال هم در لیگ حضور داشته باشند.

رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی از روز 6 دی آغاز می شود که تیم‌های نفت تهران، صنایع و معادن همدان و ذوب آهن کرمانشاه در گروه اول با تیم تعاونی اعتبار امید خراسان همگروه هستند. احتمال دارد دیدار هفته نخست تیم تعاونی اعتبار امید با ذوب آهن کرمانشاه به دلیل دیر تشکیل شدن نماینده خراسان که با هدایت امیر توکلیان در این مسابقات شرکت می کند، به تعویق بیافتد.