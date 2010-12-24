به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده شامگاه پنجشنبه در اولین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد که در سالن الغدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد، با اشاره به اینکه برای کاهش معضلات اعتیاد و پیشگیری اولیه از اعتیاد باید مهمترین اصل یعنی اخلاقیات و معنویات را رعایت کرد که نسبت به دیگر راهکارها بسیار تأثیرگذار است، بیان داشت: برای کارائی بیشتر و کاهش گرایش به سمت اعتیاد همچنین اجرای هر بهتر پیشگیری اولیه از اعتیاد باید مسائل دینی و اخلاقی را از کودکی برای افراد نهادینه کرد که رعایت این امر تاثیر بسزایی در کاهش معضلات و مشکلات اعتیاد و رشد آن در جامعه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بحث اعتیاد در بحرانهای اجتماعی و اخلاقی جامعه بسیار تأثیرگذار است، اظهار داشت: متأسفانه هر سال سن اعتیاد در کشور رو به کاهش است که خیلی از جرایم و تخلفات از اعتیاد نشأت میگیرد و معتادین برای تأمین مواد خود دست به هر جرمی و تخلفی میزنند.
حاجیزاده با بیان اینکه رشد مهاجرت و جمعیت در گردش قم نسبت به دیگر نقاط کشور بسیار زیاد است اظهار داشت: سکونتهای غیر رسمی، حاشیه نشینی و کنار هم قرار گرفتن فرهنگهای ناهمگن در کنار یکدیگر مشکلاتی و معضلهایی را برای شهر قم بوجود آورده است.
وی اضافه کرد: همچنین به طور هفتگی ۲۵۰ هزار نفر جمعیت شناور وارد قم میشوند که این امر مشکلات و معضلات خودش را به همراه خواهد داشت.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با بیان اینکه پیشگیری قبل از بروز اعتیاد باید بیشتر و جدیتر مورد توجه قرار گیرد بیان داشت: افراد و دستگاههای مربوطه باید به امر پیشگیری نسبت به درمان و مقابله با اعتیاد بیشتر اهمیت بدهند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با بیان اینکه مهمترین اصل پیشگیری اولیه از اعتیاد تأکید بر مسائل دینی و اخلاقی است بر نهادینه کردن مسائل اخلاقی و دینی در بین نونهالان و نوجوانان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده شامگاه پنجشنبه در اولین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد که در سالن الغدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد، با اشاره به اینکه برای کاهش معضلات اعتیاد و پیشگیری اولیه از اعتیاد باید مهمترین اصل یعنی اخلاقیات و معنویات را رعایت کرد که نسبت به دیگر راهکارها بسیار تأثیرگذار است، بیان داشت: برای کارائی بیشتر و کاهش گرایش به سمت اعتیاد همچنین اجرای هر بهتر پیشگیری اولیه از اعتیاد باید مسائل دینی و اخلاقی را از کودکی برای افراد نهادینه کرد که رعایت این امر تاثیر بسزایی در کاهش معضلات و مشکلات اعتیاد و رشد آن در جامعه خواهد داشت.
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